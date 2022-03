Innenstadt - Einbruchserie in Hannovers Innenstadt: Warum schlagen Diebe derzeit so oft in der City zu?

In Innenstadt-Kaufhäusern hat es in den zurückliegenden Wintermonaten eine ungewöhnliche Häufung von Einbrüchen gegeben. Die Polizei spricht dennoch nicht von einem Kriminalitätsschwerpunkt. Den City-Händlern fehlt aber die Sichtbarkeit von Einsatzkräften – speziell in den Abendstunden.