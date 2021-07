Einbruch in Lindener Restaurant: Polizei nimmt Täter auf Toilette fest

Hannover

Bei einem Einbruch in ein Restaurant in Linden-Mitte hat die Polizei in der Nacht zu Dienstag einen der drei Täter auf frischer Tat ertappt und festnehmen. Die beiden Komplizen konnten unerkannt flüchten.

Laut Ermittlungen des Polizeikommissariats Hannover-Limmer hörte ein Anwohner gegen 3.25 Uhr an der Blumenauer Straße auffällige Stimmen und Geräusche, woraufhin er die Polizei alarmierte. In einem geschlossenen Restaurant stießen die Einsatzkräfte auf einen 23-Jährigen Mann, der mit zwei Komplizen in den Betrieb eingebrochen war. „Auch ein Verstecken im Bereich der Toiletten hat nichts genützt“, so Polizeisprecherin Janique Bohrmann. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

Polizei sucht Zeugen

Den zwei Mittätern gelang hingegen die Flucht. Dabei soll es sich um einen Mann und eine Frau handeln. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen, die Hinweise zum Einbruch und zu Komplizen geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0511/1093920 zu melden.

Von API