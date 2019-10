Hannover

Die Polizei hat in der Nacht zu Freitag einen 15-Jährigen als Einbrecher festgenommen. Der Jugendliche war erwischt worden, nachdem er und zwei unbekannte Komplizen offenbar versucht hatten, in eine Fleischerei in Kleefeld einzusteigen. Die Mittäter sind abgetaucht.

Tatort Berckhusenstraße: Anwohner hatten gegen 2 Uhr laute Knallgeräusche gehört. Im Eingangsbereich des Geschäfts sahen sie drei junge Männer, die davonliefen. Während eine Nachbarin die Polizei alarmierte, nahm ein weiterer die Verfolgung der Flüchtigen auf. Die Beamten stellten wenig später den 15-Jährigen in der Nähe des Tatortes.

Frische Aufbruchsspuren an der Tür

Am Eingang des Ladens fand die Polizei frische Beschädigungen an der Tür. Wie die Ermittler mitteilten, handelte es sich um genau den Bereich, in dem sich das Trio zuvor aufgehalten hatte.

Von den möglichen Komplizen des Jugendlichen fehlt bislang jede Spur. Die Polizei ist deshalb auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Die drei Täter werden als sehr jung beschrieben: Sie sollen zwischen 15 und 18 Jahre als sein. Alle trugen Kapuzenpullover. Der 15-jährige Verdächtige wurde wegen fehlender Haftgründe wieder auf freien Fuß gesetzt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Süd unter der Telefonnummer 0511/1093620 zu melden.

Von bm