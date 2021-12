Einbruch in Café in Hannover: Täter erneuten Bargeld

Hannover

Einbrecher haben in einem Café in der Innenstadt von Hannover eine größere Summe Bargeld erbeutet. Die Täter konnten unerkannt entkommen.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war es am vergangenen Donnerstag zwischen 12.30 Uhr und 19 Uhr zu dem Einbruch in das Café an der Hagenstraße (Mitte) gekommen. Die Täter hatten die Eingangstür aufgebrochen und sämtliche Räume durchsucht. Sie erbeuteten Bargeld in vierstelliger Höhe.

Betreiberin entdeckt den Einbruch

Die Betreiberin des Cafés hatte die Tat gegen 19 Uhr entdeckt und die Polizei alarmiert. Die Absuche des Gebäudes nach den Eindringlingen verlief ohne Erfolg.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Mitte unter der Rufnummer 0511/1092820 zu melden.

Von Britta Mahrholz