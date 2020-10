Einbruch-Serie in Hannover: Täter steigen in 15 Keller ein

Hannover

In Hannover haben Unbekannte in zwei Mehrfamilienhäusern 15 Keller aufgebrochen. Die Täter erbeuteten unter anderem Lebensmittel, Küchengeräte und Kleidung.

Es passierte wahrscheinlich in der Nacht zu Sonnabend: Die Täter waren in zwei miteinander verbundene Mehrfamilienhäuser an der Leipziger Straße (Vahrenheide) eingestiegen. Die Geschädigten bemerkten die Taten am frühen Nachmittag und schalteten die Polizei ein.

Täter mit Fahrzeugen unterwegs?

Verschwunden sind unter anderem Lebensmittel, Kleidung, Küchengeräte und zwei Spielkonsolen. Auch ein Koffer mit Gold-Besteck wird vermisst. Der Gesamtschaden beläuft nach Angaben der Polizei auf rund 3150 Euro.

Aufgrund der Menge der gestohlenen Gegenstände ist es wahrscheinlich, dass der oder die Täter die Beute mit Fahrzeugen abtransportiert haben. Die Polizei hat Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls eingeleitet.

Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder verdächtigen Fahrzeugen an der Leipziger Straße geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Lahe unter Telefon 0511/1093317 zu melden.

Von Britta Mahrholz