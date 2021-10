Einbrecherinnen auf der Flucht: Polizei sucht Zeugen

Hannover

Die Polizei Hannover sucht mehrere Einbrecherinnen. Sie hatten sich am Freitag, 8. Oktober, und Sonnabend, 9. Oktober, in der Nordstadt und der Südstadt in die Hausflure von Mehrfamilienhäusern geklingelt und dann die Wohnungstüren aufgehebelt. Die mutmaßlichen Täterinnen wurden von Anwohnern auf frischer Tat ertappt – konnten allerdings flüchten.

Am Freitag schlugen zwei Frauen nach Polizeiangaben zwischen 10.30 und 11.30 Uhr in einer Wohnung am Weidendamm in der Nordstadt zu. Dort erbeuteten sie Geld und Wertsachen. Im Hausflur trafen sie plötzlich auf die zurückkehrenden Bewohner, doch die Einbrecherinnen konnten entkommen. Sie werden wie folgt beschrieben: Eine von ihnen ist etwa 25 Jahre alt, schlank und etwa 1,60 Meter groß. Sie trug ihre dunklen Haare zu einem Zopf gebunden. Die andere, etwa 1,75 Meter große Frau wird auf etwa 30 Jahre geschätzt. Auch sie ist schlank und trug zur Tatzeit ihr dunkles Haar als Zopf. Beide waren unauffällig dunkel gekleidet.

Einbruch in der Sextrostraße

Der zweite Einbruch ereignete sich am Sonnabend zwischen 16.30 und 16.40 Uhr an der Sextrostraße in der Südstadt. Wieder wurden zwei Frauen am Tatort gesehen. „Sie wurden durch einen 37-jährigen Nachbarn bei ihrer Tatausführung gestört“, sagt Jessika Niemetz von der Polizeidirektion Hannover. „Sie entkamen in Richtung Schlägerstraße mit Geld und anderen Wertsachen.“

Ein Zeuge schätzte eine Frau auf etwa 20 Jahre. Sie ist etwa 1,65 Meter groß und hat blondes Haar. Zur Tatzeit trug sie eine Jeansjacke. Die zweite mutmaßliche Täterin ist auch etwa 20 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß. Sie hatte schwarze lockige Haare und mehrere Ohrringe und Piercings im linken Ohr. Bekleidet war sie zur Tatzeit mit einer schwarzen Daunenjacke und einer Jeanshose.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hannover unter der Telefonnummer (0511) 1092717 zu melden.

Von Manuel Behrens