Einbrecher stiehlt Briefmarken und muss ins Gefängnis

HANNOVER

Nico Z. (31) hat keinen Beruf erlernt. Insofern müsste er wissen, was es heißt, stempeln zu gehen. Am 27. April 2019 bekam diese Redensart eine ganz neue Bedeutung. Mit einem unbekannten Mittäter brach der Angeklagte in eine Postfiliale in der List ein. Sie stahlen Briefmarken im Wert von 9500 Euro. Die Täter verursachten darüber hinaus noch einen Schaden von 1500 Euro.

Wegen besonders schweren Diebstahls und Sachbeschädigung wurde Z. am Donnerstag im Amtsgericht Hannover zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Richter Björn von Bargen interessierte sich vor allem für die Beute. „Was ist denn mit den Briefmarken geschehen?“, wollte der Richter wissen. „Die habe ich verkauft“, lautete die Antwort. Es gebe Leute, die so etwas kauften, schob Nico Z. nach.

Freundin zeigte Angeklagten an

Der Prozess hat mehrere Besonderheiten. Zwar gab es Videobilder, aber der Angeklagte konnte darauf nicht erkannt werden. Spuren hatte er auch nicht hinterlassen. Nico Z. hatte es der Mutter seiner Kinder zu verdanken, dass er noch länger im Gefängnis sitzen muss. Sie zeigte ihn bei der Polizei an.

Insofern bewertete der Richter das Geständnis als besonders wertvoll. Doch nichts im Leben ist umsonst. Dafür wurde eine weitere Anklage wegen Einbruchdiebstahls eingestellt. Das hatten Richter, Anwalt Marco Burkhardt und Staatsanwalt vor dem Prozess besprochen.

Einbrecher wussten, wo die Beute liegt

Merkwürdig ist auch, was die Videobilder zeigten. Die Einbrecher gingen gezielt zu den versteckten Briefmarkenpaketen. „Jemand, der das nicht weiß, greift da nicht hin“, sagte der Filialleiter (43). Seine Vermutung: Entweder hätten die Einbrecher zufällig gesehen, wie die Marken versteckt wurden. Oder ein Mitarbeiter habe ihnen einen Tipp gegeben.

Und besonders ärgerlich: Der Filialleiter muss den Schaden bezahlen. Er hatte das Geschäft gerade eröffnet und war noch nicht gegen Einbrecher versichert. Gesetzlich muss Nico Z. für den Schaden aufkommen. Doch zunächst sitzt er eine Haftstrafe bis Oktober 2020 ab, und dann kommt noch die aktuelle Strafe hinzu. Auch wenn es dem drogenabhängigen Mann gelingen sollte, eine Therapie zu bekommen, wird er in den nächsten Jahren mit sich selbst beschäftigt sein. Kein Einkommen, keine Wiedergutmachung, weil der Einbrecher stempeln geht.

Von Thomas Nagel