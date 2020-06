Einbrecher stehlen Luxusuhren im Wert von 500.000 Euro 

Hannover

Im Prozess um den angeklagten Timo F. (33) fragt man sich: Was wiegt schwerer – der immense materielle Schaden oder der Verlust einer alten Männerfreundschaft? Timo F. will keine Antwort darauf geben. Er habe nichts mit dem Einbruch am 16. August 2018 in Hannover zu tun, lässt er am Montag über seinen Anwalt erklären.

Das Opfer (68) sieht das anders. Bei dem Einbruch stahlen die Diebe rund 60 Uhren im Wert von 500.000 Euro. Sie stahlen nur die wertvollsten Chronometer, rund 300 unverkäufliche Militäruhren ließen sie liegen. „Das Video zeigt, dass die Diebe innerhalb von knapp fünf Minuten wieder draußen waren“, sagte der 68-Jährige. Er habe nur sehr wenigen Menschen seine Sammlung und ihren genauen Ort gezeigt. Darunter der Angeklagte und sein Vater. „Wir waren lange Zeit sehr gute Freunde“, meinte das Einbruchsopfer über den Vater von Timo F.

Kamera filmte die Einbrecher

Im September 2019 wurde Delgasch A. (24) wegen des Einbruchs zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Auf Grund der Videoaufnahmen und einer Öffentlichkeitsfahndung konnte er ermittelt werden. Der zweite Einbrecher ist noch unbekannt. Delgasch A. konnte oder wollte nun als Zeuge nichts zu den Hintergründen der Tat sagen

Was spricht nun gegen den Angeklagten? Seine Ex-Freundin (41) plauderte aus, dass sie Telefongespräche mitangehört habe. Grober Inhalt der Gespräche: Ich kenne jemanden, der hat Uhren. Wir schicken die Jungs da rein. Den zweiten Anstifter zum Einbruch kennt sie nur unter dem Namen „der kleine Kurde“. Das hat sie dem Uhrenbesitzer mitgeteilt; und dafür 5000 Euro bekommen. Am Montag wurde sie im Amtsgericht Hannover vereidigt. Ihre Aussage war nicht widerspruchsfrei. Die Zeugin erklärte, dass sie Angst habe.

Vater des Angeklagten ist abgetaucht

Von der Ex-Freundin des Angeklagten erfuhr das Einbruchsopfer auch, dass die Täter ihm einen GPS-Sender unters Autos klemmten. So wussten sie, wann er nicht zu Hause ist. Die Aussage der Ex-Freundin würde wohl nicht reichen, um Timo F. hinter Gitter zu bringen. Aber der Bestohlene konfrontierte Vater und Sohn mit seinem Wissen. Zwei Tage später brachte der Vater des Angeklagten einen Großteil der Beute in einer Reisetasche zurück. An der Tasche fanden die Ermittler DNA des Angeklagten.

Noch fehlen zehn Uhren im Wert von etwa 280.000 Euro. Der Vater des Angeklagten konnte als Zeuge nicht geladen werden. Er hat keine Anschrift mehr in Deutschland. Sein Sohn meint, dass sein Vater in Luxemburg lebe. „Er ist gerade in Italien, ich weiß auch nicht, was er dort macht“, so Timo F. Nichts könnte mehr das Ende einer Männerfreundschaft beweisen als die Flucht des Vaters.

Von Thomas Nagel