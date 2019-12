Hannover

Beamte der Polizeiinspektion Ost kontrollierten am Dienstag gegen 19 Uhr einen Peugeot 407 an der Rendsburger Straße ( Bothfeld). Dabei fielen den Ermittlern im Auto mehrere Schmuckstücke und Wertgegenstände auf.

Auf Nachfragen konnten die beiden Insassen keine plausiblen Angaben zur Herkunft ihrer Fracht machen. Eine anschließende Recherche ergab, dass es offenbar gegen 17 Uhr in einem Einfamilienhaus an der Ernst-Ebeling-Straße zu einem Einbruch gekommen war. „Die Hausbewohner hatten dabei diverses Diebesgut aufgezählt, welches nun offenbar in dem angehaltenen Wagen lag“, so Polizeisprecher André Puiu.

Duo sitzt in Untersuchungshaft

Das Duo wurde anschließend wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls festgenommen. Ein Richter schickte die Männer am Donnerstag in Untersuchungshaft.

Von api