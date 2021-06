„Ein zweites Wohnzimmer“: Warum Jugendzentren in der Pandemie so wichtig sind

Hannover

Die Corona-Pandemie macht Kindern und Jugendlichen schwer zu schaffen. Als der Lockdown kaum noch Raum für soziale Kontakte außerhalb der Familie ließ, hielten Hannovers städtische Jugendzentren die Stellung. Pädagoginnen und Pädagogen versuchten trotz erschwerter Bedingungen, Probleme, die besonders in sozial benachteiligten Familien zutagetraten, abzufedern. Beim Besuch von Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) blickte das Jugendzentrum Posthornstraße in Linden-Mitte am Dienstag auf herausfordernde Monate zurück.

So viel wie möglich, so eingeschränkt wie nötig. Offene Jugendarbeit zwischen pädagogischem Anspruch und Gesundheitsschutz – diesen Spagat mussten die Pädagogenteams hinbekommen. Dabei ist es schon ein Privileg, dass Hannover seine städtisch geführten Jugendzentren abgesehen vom ersten Lockdown durchgehend geöffnet ließ. „Viele kleine Kommunen oder private Träger haben ihre Einrichtungen geschlossen, weil der durch die Corona-Verordnungen verursachte Aufwand einfach zu groß war“, berichtet Stadtjugendpfleger Mathias Pohl.

Hilfe auch beim Homeschooling

Mit Maskenpflicht und reduzierter Besucherzahl (eine Person pro zehn Quadratmeter) war es allein nicht getan. „Wir mussten für jedes einzelne Angebot ein eigenes Hygienekonzept schreiben“, erklärt Sachgebietsleiter Michael Anolke den Aufwand. So blieb den Stammgästen in der Posthornstraße aber zumindest noch ein Ort sozialer Kontakte erhalten. „Für viele Mädchen und Jungen ist unser Jugendzentrum das zweite Wohnzimmer“, sagt Mitarbeiter Kai-Christian Fritzsche von Eltz.

Ein Wohnzimmer, das während des Lockdowns manche Jugendliche sogar der eigenen Wohnung vorzogen. Denn die Probleme, die Corona insbesondere in Familien mit beengten Wohnverhältnissen und geringen finanziellen Möglichkeiten befeuerte, liefen auch in den Jugendzentren auf. So stand neben Krökeln, Musik und Spielangeboten plötzlich Hilfe beim Homeschooling auf dem Programm. „Wenn Kinder versuchen, mit einem zerkratzten Smartphone ihre Hausaufgaben zu machen, ist das nicht schön“, so Fritzsche von Eltz. Über einen Verein gelang es schließlich Laptops anzuschaffen, die man Familien als Leihgeräte zur Verfügung stellte.

Für die Jugendlichen gehe es nach über einem Jahr Corona jedoch um mehr als Schulnoten. „Sie haben weitaus mehr verpasst als nur Matheunterricht“, betont Stadtjugendpfleger Pohl. „Persönlichkeitsentwicklung, soziale Kompetenzen, sich ausprobieren – für diese Dinge ist ihnen ein ganzes Jahr verloren gegangen.“ Onay nahm die Botschaft mit: „Nach dem Lockdown müssen wir die Kinder und Jugendlichen auffangen und da abholen, wo sie stehen, sowohl im schulischen Bereich als auch im Freizeitbereich. Wir wollen ihnen Möglichkeiten bieten, verpasste Chancen aufzuholen.“

Stadt plant für Sommerferien freien Eintritt in Freibädern

Mit einer Reihe von Maßnahmen sollen Familien entlastet werden. Ganz frisch ist der Vorschlag der Verwaltung, allen Kindern bis einschließlich 15 Jahre für die Dauer der gesamten Sommerferien den Eintritt in den hannoverschen Freibädern zu erlassen. Den nicht von der Stadt betriebenen Bädern sollen die entgangenen Einnahmen erstattet werden. Eine entsprechende Beschlussdrucksache wurde bereits ins Verfahren eingebracht. Vorbehaltlich der Zustimmung der Rates könnte man die Kinder für die entbehrungsreiche Zeit der vergangenen Monate etwas entschädigen und gleichzeitig einen Beitrag leisten, um Schwimmdefizite abzufangen, erläutert Sport- und Kulturdezernentin Konstanze Beckedorf die Initiative der Verwaltung.

Zudem wird die Sommerschule deutlich erweitert und den kommenden Jahrgängen 6 bis 8 der Ober- und Realschulen sowie der Integrierten Gesamtschulen angeboten. Zusätzlich könnten Grundschulkinder sowie Jugendliche der kommenden Klassen 9 und 10 teilnehmen, die besonders unter beruflicher Zukunftsangst und dem Ausfall von Praktika leiden. Sie erhalten dann ein berufsorientierendes Angebot. 2020 waren knapp 400 Schülerinnen und Schüler angemeldet, in diesem Jahr sind es bisher schon fast 800.

Von André Pichiri