„Ein weiter Weg“: 1200 Menschen beim Christopher Street Day in Hannover

Hannover

Regenbogenfarben überall – und klare Forderungen an Politik und Gesellschaft: Rund 1200 Menschen haben sich nach Angaben der Polizei am Pfingstsonntag zum Christopher Street Day (CSD) in Hannover getroffen. 2020 war die Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. In diesem Jahr waren immerhin eine Kundgebung auf dem Schützenplatz und anschließende Fahrraddemo durch die Stadt drin.

Die jährliche Veranstaltung soll ein sichtbares Zeichen für die Gleichberechtigung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgendern, Intersexuellen und queeren Menschen sein. Aus Sicht der Redner aus der Community gibt es auf dem Weg dorthin noch viel zu tun. Sie forderten unter anderem einen „wertschätzenden Umgang“ mit Menschen anderer sexueller Orientierung. Einen Aufklärungsunterricht in der Schule, in dem es „nicht nur um Hetero-Sex geht“, Unisex-Toiletten in „allen öffentlichen Einrichtungen“ sowie mehr queere Zentren für Jugendliche.

Rapper Spax: „Uns gegenseitig so akzeptieren wie wir sind“

Der Rapper Spax, Schirmherr der Veranstaltung, unterstützt das. Für ihn steht fest: „Eine Gesellschaft kann nur funktionieren, wenn wir uns gegenseitig so akzeptieren wie wir sind“. Er sieht in den Menschen, die sich beim CSD zusammengefunden haben, eine „unfassbare Bereicherung“.

Bis auf die AfD nahmen sämtliche Parteien, die in Hannovers Rat oder der Regionsversammlung vertreten sind, an der Kundgebung teil. Keinen leichten Stand hatte Regionsdezernentin Christine Karrasch. Sie will für die CDU das Amt der Regionspräsidentin erobern. Ihre Partei jedoch steht aus Sicht der Demo-Teilnehmer wichtigen Schritten in Richtung der Gleichberechtigung von Schwulen, Lesben, Transpersonen und queeren Menschen entgegen.

Buhrufe für CDU-Kandidatin und SPD-Erklärungsversuche

Etwa, weil diese erst vor wenigen Tagen im Bundestag gegen die Reform des Transsexuellengesetzes gestimmt hatte, das unter anderem Namens- und Personenstandsänderungen vereinfacht hätte. „Ja, da gehört Mut dazu, jetzt hier zu stehen“, sagte Karrasch auf der Bühne. Zuvor hatte sie ein paar Buh-Rufe kassiert. Karrasch sprach sich für einen „Umgang auf Augenhöhe und mit Respekt“ aus, räumte jedoch auch ein, dass sich die Region in Sachen Gendersternchen „nicht mit Ruhm bekleckert“ hat. Die Stadt Hannover hat dieses in ihrem offiziellen Schriftverkehr eingeführt, die Region noch nicht.

Zur Galerie Rund 1200 Menschen haben sich nach Angaben der Polizei am Pfingstsonntag zum Christopher Street Day in Hannover getroffen.

Dass auch die SPD gegen die Reformvorschläge des Transgendergesetzes gestimmt hatte, die Grüne und FDP vorgeschlagen hatten, begründete Hannovers SPD-Bundestagsabgeordnete Yasmin Fahimi damit, dass CDU und AfD zusammen ohnehin eine Mehrheit gegen die progressiven Parteien hätten. „Wir brauchen andere Mehrheiten, um das Transsexuellengesetz abzuschaffen“, sagte sie. Hannover jedoch habe schon viel für die queere Community erreicht.

OB Onay fordert Änderung des Grundgesetzes

Für Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) ist der Christopher Street Day aus „Hannover nicht mehr wegzudenken“. Allerdings sieht auch er noch „einen weiten Weg, den wir gehen müssen“. Er forderte, dass in das Grundgesetz auch ein Diskriminierungsverbot aufgenommen werden müsse, das sich auf die sexuelle Identität der Menschen bezieht. „Heute gehört die Straße euch“, rief Onay den Demonstranten zu. Bei ihrer Fahrradtour durch die Stadt blieben laut Polizei größere Verkehrsbehinderungen aus.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Christopher Street Day geht auf Vorfälle im Jahr 1969 in New York zurück. Nach einer Polizeirazzia kam es dort in der Christopher Street zu einem Aufstand von Schwulen, Lesben und Transsexuellen. In Erinnerung daran gibt es in vielen deutschen Städten jedes Jahr Christopher Street Days.

Von Christian Bohnenkamp