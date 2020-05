Hannover

Vielleicht haben Sie und Ihre Kinder am Frühstückstisch schon unser zusätzliches Kinder-Rätselmagazin in der Neuen Presse vom Sonnabend entdeckt. Acht Seiten mit verschiedenen Rätseltypen stehen zum Knobeln und Raten bereit. Ausmalbilder, Wörter suchen und Gitterrätsel garantieren Spaß am Wochenende.

Zusätzlich können Sie die Beilage hier auch als PDF herunterladen – zum Ausdrucken und nochmal rätseln.

Anzeige

Weitere NP+ Artikel

Von NP