Kommt auch in der Region Hannover die Maskenpflicht in Bussen, Bahnen und Geschäften? Verzweifelt suchen zurzeit immer mehr Menschen nach Atemschutz. Kleine Schneidereien haben sich nun auch auf die gesteigerte Nachfrage eingestellt und bieten die begehrte Mund-Nase-Bedeckung aus Stoff an.