In Meditationspose, im Demozug zu Fuß oder aus dem Auto heraus: Am Samstag demonstrierten gleich sechs verschiedene Gruppen. Um zu erfahren wofür, hat die NP bei den verschiedenen Demonstrationen vorbeigeschaut.

Falun Gong-Übungen gegen Organraub

Mit geschlossenen Augen und in die Luft gestreckten Armen steht Christine Riese (70) neben Barbara Giesenkirchen (75) und XiangLang Li (32). Die drei stehen am Nordufer des Maschsees neben einem leuchtenden, gelben Zelt. Immer wieder stoppen Jogger und Joggerinnen und unterzeichnen eine Unterschriftenliste. Denn schnell ist klar, dass die Haltung von Riese, Giesenkichen und Li keine reine Meditationsübung ist.

Machen mit Meditation aufmerksam auf das Thema Organraub: Christine Riese (70), Barbara Giesenkirchen (75) und XiangLong Li (32). Quelle: Sophie Peschke

Zwar praktizieren die drei Falun Gong, eine spirituelle, chinesische Praktik, doch am Samstag geht es ihnen nicht nur um Meditation und Qigong-Übungen: „Wir wollen auf den Organraub in China aufmerksam machen“, erzählt Riese. Die Unterschriftenliste soll an das Auswärtige Amt gehen. Seit 2006 sei bekannt, dass in China viel Geld mit Organraub verdient werde. Menschen, die eine Organspende benötigten, könnten sich für über 100.000 Euro ein Herz oder für rund 120.000 Euro eine Lunge transplantieren lassen. „Ein Milliardengeschäft mit modernsten Kliniken,“ so Riese. Woher die Organe kommen, werde verschleiert: „Die stammen von verurteilten Gefangenen, Minderheiten wie den Uriguren und den verfolgten Falun Gong-Praktizierenden“, weiß Riese.

ZeroCovid: „Solidarischer, harter Lockdown“

Etwa 700 Meter weiter ist die nächste Demonstration. Auf dem Boden vor dem Rathaus sind mit Kreide gelbe Kreuze aufgemalt worden. Auf ihnen stehen Teilnehmende des bundesweiten „ZeroCovidActionDays“. Rund 100 Personen lauschen dem Geschehen auf der Bühne vor dem Rathaus.

Wünschen sich einen härteren Lockdown: Beim bundesweiten „ZeroCovidActionDay“ gab es auch eine Demonstration in Hannover. Quelle: Nancy Heusel

Zuerst äußern sich zwei Studentinnen, dann ein Schüler, danach ein Mitglied der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Sie alle fordern solidarische Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung. Konkret: Einen harten Lockdown, mit dem ein langfristiger Inzidenzwert von 0 angestrebt werden soll.

Unterstützt die ZeroCovid-Forderungen: Jasmin Arabian-Vogel spricht auf der Bühne vor dem Rathaus. Quelle: Nancy Heusel

„Dass derzeitige Herumgeeiere der Politik nervt. Ich wünsche mir einen harten Lockdown und unterstütze die Forderungen von ZeroCovid“, sagt Demonstrant Jonas Thomann (35). Und auch Dorothea Grüner (31) stimmt zu: „Wir müssen endlich den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen vertrauen und mit einem solidarischen Lockdown, bei dem nicht nur kleine Geschäfte, sondern auch große Wirtschaftsunternehmen ihre Produktionen einstellen, dafür sorgen, dass wir die Pandemie unter Kontrolle bekommen.“

Im Autokorso durch die Stadt

Die Bühne der „ZeroCovid“-Demonstrierenden ist gerade abgebaut, schon fährt im Autokorso die nächste Gruppe von Demonstrierenden vorbei. In rund 100 PKWs ärgern sich Fahrerinnen und Fahrer über die Corona-Maßnahmen. Mit dem Autokorso machen sie auf ihr Motto „Grundgesetz, Freiheit, Selbstbestimmung“ aufmerksam.

Sind gegen die Corona-Maßnahmen: Im Autokorso demonstrierten am Samstag mehr als 100 Personen. Quelle: Nancy Heusel

Aus den Musikboxen, die auf einigen der Autos montiert sind, schallt laute Party-Musik. Bei anderen Autos werden kleinere Musikboxen aus dem Autofenster gehalten. Dazu hupen die Autofahrer und Autofahrerinnen im Takt. Ein Passant blickt auf die vielen Deutschlandflaggen, die die Autos zieren: „Haben wir wieder eine Weltmeisterschaft gewonnen?“, fragt er einen Polizisten am Straßenrand. Dass der Autokorso einen anderen Anlass hat, ist jedoch offensichtlich. Denn auf den Autos sind Banner angebracht, auf denen „Diktatur“, „Schluss mit der Angstmache“ oder „Lockdown sofort beenden“ geschrieben steht.

Die Autos der Demonstrierenden machen klar, was die jeweiligen Fahrer und Fahrerinnen von den Corona-Maßnahmen halten. Quelle: Nancy Heusel

„Alle zusammen gegen den Faschismus“ rufen Demonstrierende bei der nächsten Demonstration in der Innenstadt. Rund 50 Personen sind auf ihrem Weg vom Ernst-August-Platz, entlang der Kurt-Schumacher-Straße zum Klagesmarkt. Einer der Gründe für die Demonstration: Vor drei Wochen hatte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan per Dekret den Austritt seines Landes aus der Istanbul-Konvention verkündet – und nicht nur in der Türkei, sondern auch in Hannover gingen Menschen auf die Straße. Denn: Die Istanbul-Konvention ist ein völkerrechtsverbindliches Übereinkommen zum Schutz von Frauen vor Gewalt.

„Alle zusammen gegen den Faschismus“, riefen die Demonstrierenden am Samstag am Ernst-August-Platz. Quelle: Nancy Heusel

„Ich will eine starke Stimme für Frauen sein“, sagt die 18-jährige Sarya Munzur. Dass in der Türkei immer wieder Frauen ermordet würden und deren Rechte missachtet würden, könne sie nicht länger ertragen. Gemeinsam mit Freundin Arjin Weransar (25) wolle sie darauf aufmerksam machen, wie wichtig es sei, dass Erdogan der Istanbul-Konvention wieder beitrete.

„Die Istanbul-Konvention muss bleiben“, finden Sarya Munzur (18) und Arjin Weransar (25). Quelle: Sophie Peschke

Bei dem Demonstrationszug ging es zudem um das Thema Rassismus: „Der Rassismus gewinnt wieder an Stärke, weil die Integration noch nicht gut genug gelingt“, findet Agir Berxwedan (28). Ausländischen Einwandernden werde es ausreichend ermöglicht sich einzubringen: „Daran muss sich etwas ändern,“ so Berxwedan.

Wünscht sich eine bessere Integration: Agir Berxwedan (28) trägt ein Banner vom Ernst-August-Platz bis zum Klagesmarkt. Quelle: Sophie Peschke

„Wahrheit finden mit Jesus“

Auf ein wiederum anderes Thema machen Hong Dinh (28) und Sergej Kröker (35) in der Innenstadt aufmerksam: Sie stehen am Kröpke und sprechen mit einer Seniorin über Jesus. Die jüngeren Menschen hingegen eilen meist schnell am Stand von Dinh und Kröker vorbei: „Es ist schwierig Menschen zu erreichen, die Jesus noch nicht in ihren Herzen tragen“, erklärt Dinh. Doch gemeinsam mit Kröker habe sie es sich zur Aufgabe gemacht, es zumindest zu versuchen: „Ich möchte erwirken, dass sich Menschen Gedanken über Jesus machen, dann anfangen die Bibel zu lesen, um schlussendlich die Wahrheit zu finden.“

Verbreiten die „gute Botschaft der Bibel“: Hong Dinh (28) und Sergej Kröker (35) verteilen am Kröpke Flyer und die Bibel. Quelle: Sophie Peschke

Und auch Kröker ist überzeugt: „Wir wollen den Auftrag Gottes ausführen.“ Ein Anliegen ist ihm dabei besonders wichtig: „Die Menschen sind heutzutage viel zu fixiert auf die Erde und vergessen, dass es vor allem um das Leben nach dem Tod geht.“

Am Abend war dann noch einmal die Corona-Pandemie Thema: Rund 100 Personen demonstrierten „Gegen die Ausgangssperre in Zukunft“. In einem Demonstrationszug bewegten sich die Demonstrierenden von der Lutherkirche zum Küchengartenplatz.

So unterschiedlich die Themen der Demonstrationen auch waren, eins hatten sie alle gemeinsam: Auf die Corona-Maßnahmen wie Abstand und das Tragen der Corona-Maske wurde großen Wert gelegt. Denn nur so konnte bei hoher Inzidenz das Demonstrationsrecht überhaupt wahrgenommen werden.

