Ein Segen für alle Gläubigen: So sollen Gottesdienste ab dem 7. Mai wieder stattfinden

Hannover

Auf diesen Segen der Politik haben Gläubige in Hannover lange gewartet. In Niedersachsen sollen Gottesdienste ab dem 7. Mai wieder stattfinden können, sofern klar definierte Hygienebedingungen eingehalten werden. Einen entsprechenden Runderlass hat die Landesregierung am Donnerstag an die Gesundheitsämter gegeben. Ausschlaggebend für den Beschluss ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu einer Klage einer muslimische Gemeinde, die sich gegen das Verbot einer Versammlung im Ramadan gewandt hatte.

In einer Erklärung der Niedersächsischen Glaubensgemeinschaften heißt es, man habe sich gegenüber der Landesregierung zur Einhaltung von bundesweit einheitlich definierten Schutz- und Hygienemaßnahmen verpflichtet.

Diese Regeln gelten in Gottesdiensten

Der Zugang zu den Gottesdiensten wird zahlenmäßig so begrenzt, dass jeder Besucher mindestens zehn Quadratmeter Platz hat. Es gilt der Mindestabstand von 1,50 Meter, auch an Ein- und Ausgängen. Die Einhaltung soll durch Markierungen oder die Bestuhlung erleichtert werden. Familien und Personen, die in einem gemeinsamen Haushalt leben, können zusammensitzen, soweit dies organisatorisch möglich ist. Auf gemeinsames Singen wird wegen der Infektionsgefahr möglichst verzichtet. Das Tragen von Mund-Nasen-Schutz wird empfohlen, das gemeinsame Nutzen von Kelchen und Wasserbecken untersagt. Zudem sind die Gemeinden aufgefordert, Türklinken, Geländer und andere gemeinsam genutzte Flächen regelmäßig zu reinigen. Auch Freiluftgottesdienste sind bei Einhaltung der Hygiene- und Abstandsgebote zulässig.

Grüne und FDP loben Gerichtsurteil

FDP und Grüne lobten die vorausgegangene Gerichtsentscheidung. „ Es wird immer offensichtlicher, dass die Landesregierung die pauschalen Verbote und Grundrechtseingriffe durch die Corona-Verordnungen nicht länger aufrechterhalten kann“, sagte Marco Genthe von der FDP. Die religionspolitische Sprecherin der Grünen, Eva Viehoff, betonte, Religionsfreiheit und deren Ausübung seien ein Grundrecht.

Mit Blick auf den schwerwiegenden Eingriff in die Glaubensfreiheit sei es laut Bundesverfassungsgericht kaum vertretbar, „dass die Verordnung keine Möglichkeit für eine ausnahmsweise Zulassung solcher Gottesdienste in Einzelfällen eröffnet“, sofern eine Erhöhung der Infektionsgefahr durch Schutz- und Hygienemaßnahmen zuverlässig verhindert werden kann. Die Kammer betonte, dass eine ausnahmsweise Zulassung von Gottesdiensten aber immer von den konkreten Umständen abhängen müsse.

Kirchen hatten mit Öffnung am 10. Mai gerechnet

„ Es ist uns bewusst, dass der Verzicht auf alle Versammlungen in Gotteshäusern für viele gläubige Menschen in Niedersachsen, insbesondere während der religiösen Feiertage, eine Belastung war“, heißt es in der Erklärung der Glaubensgemeinschaften. „Die in Niedersachsen aktuell moderaten Infektionszahlen ermöglichen nun eine langsame Öffnung der Gotteshäuser. Dies muss jedoch auch weiterhin mit großer Vorsicht und Umsicht geschehen.“

Ursprünglich waren die Kirchen davon ausgegangen, frühestens am 10. Mai wieder Gottesdienste feiern zu können. Unabhängig von der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes am Mittwochabend habe ebenfalls am Mittwoch Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) bereits in einer Videokonferenz mit Vertretern der großen Religionsgemeinschaften eine Vereinbarung getroffen, nach der religiöse Feiern in Kirchen, Synagogen und Moscheen unter bestimmten Bedingungen wieder möglich sein sollen.

Von André Pichiri