Ein-Mann-Demo durch Hannover: Gleitze beschenkt unterwegs kleine Unternehmen

Normalerweise sind am 1. Mai traditionell im ganzen Land tausende Menschen auf der Straße, um sich für die Rechte der Arbeitnehmer einzusetzen. Doch aufgrund der Corona-Krise fallen die Demonstrationen in diesem Jahr aus. Klaus-Dieter Gleitze, Geschäftsführer des Künstlernetzwerks Schuppen 68, hält das nicht ab. Er rief die Ein-Mann-Demo – die kürzeste 1. Mai-Demo der Welt – ins Leben.

Der 67-Jährige verstehe, dass in dieser Zeit auf große Straßendemos verzichtet werde. Aber: „Ich laufe schon seit Jahrzehnten mit und lasse mir das trotzdem nicht nehmen.“ Und so zieht er eben alleine los – im Blaumann, mit einem selbst gebastelten Schild, einem Zollstock als Abstandshalter und 14 Nelken.

Aus Solidarität gibt es Nelken

Und wofür die Blumen? „Das ist eine bewusste Analogie zu den 14 Kreuzweg-Stationen“, erklärt Gleitze. Das komme aus der katholischen Kirche und werde auch als „Leidensweg“ bezeichnet. Auch heute leiden aufgrund des Lockdowns vor allem kleine Betriebe. „Die Kiez-Läden haben es schwer. Ich hoffe, dass sie überleben, damit wir den Charakter vom Kiez erhalten“, so Gleitze.

Aus Solidarität legt er Nelken vor die Tür – so zum Beispiel vor dem Restaurant Etna und der Kneipe El Rincon Cubano. An Letzterer gibt es sogar ein Corona-Bier. Weiter geht es an der Post: „Hier möchte ich an die Beschäftigten erinnern, die durchaus unter prekären und schlechten Bedingungen arbeiten.“ Dazu verliest Gleitze das Gedicht: „Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will“ von Georg Herwegh. Immer dabei: Das Schild „I‘m against it!“, ganz nach Groucho Marx.

Traditionelles Ende auf dem Goseriedeplatz

Auch ein an der Limmerstraße gelegener Supermarkt und ein nahe liegendes Altenheim bekommen eine Blume. „Das ist eine Geste der Solidarität mit den älteren Menschen, die Hochrisikogruppe sind“, erklärt Gleitze vor dem Heim. Dazu verliest er das Gedicht „Zwei Leute am 1. Mai“ von Kurt Tucholsky, bis er schließlich auf dem Goseriedeplatz – dem traditionellen Ort der Abschlusskundgebung – endet.

Von Cecelia Spohn