Hannover

Sie ist seit mehr als 30 Jahren für Menschen da, die Opfer von Straftaten geworden sind. Tag und Nacht. Auch an Wochenenden und Feiertagen steht Karin von Schroeter diesen Menschen in Not bei. Jetzt wurde der 81-Jährigen eine ganz besondere Ehre zuteil: Der Leiterin der Außenstelle des Vereins Weißer Ring Hannover-Stadt wurde das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen.

Stellvertretend für Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier überreichte Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza Karin von Schroeter den Orden im Gästehaus der Landesregierung. In ihrer Laudatio hob sie den langjährigen Einsatz der Geehrten hervor: „Sie leisten seit mehr als 30 Jahren Herausragendes im Bereich der ehrenamtlichen Unterstützung von Opfern von Straftaten. Mit Ihrem großen Schatz an Wissen und Erfahrung bringen Sie sich in die Arbeit für die Menschen ein“, so Havliza.

Respekt, Anerkennung und Hochachtung

Die 81-Jährige setze sich laut Havliza „mit großem Engagement dafür ein, dass Opfer von Straftaten die Hilfe und Unterstützung erfahren, die sie so dringend brauchen“. Die Ministerin: „Dafür gebührt Ihnen unser aller Respekt, unsere Anerkennung und Hochachtung.“

Karin von Schroeter ist seit 1992 ehrenamtlich für den Weißen Ring tätig. Seit 2007 arbeitet sie außerdem im Regionalvorstand des Opferhilfebüros Hannover der Stiftung Opferhilfe Niedersachsen. Seit Dezember 2016 ist sie sogar die Vorsitzende dieses Opferhilfebüros.

Eine sehr verlässliche Kraft beim Weißen Ring

Auch Rainer Bruckert, der Vorsitzende des Weißen Rings in Niedersachsen, würdigte die 81-Jährige und ihre langjährige Arbeit für die Opfer von Verbrechen und Kriminalität in der Großstadt Hannover. Sie sei nicht nur eine der dienstältesten Außenstellenleiterinnen im ganzen Land, sie ist auch trotz ihres hohen Alters nach wie vor eine sehr verlässliche Kraft. Karin von Schroeter sei eine Frau die für ihre ehrenamtliche Arbeit brennt und die das Bundesverdienstkreuz zurecht bekommen hat: „Es hat genau die Richtige getroffen“, sagt Bruckert.

Von Britta Mahrholz