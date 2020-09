Hannover

Fahndungserfolg: Die Polizei konnte in der Wohnung eines mutmaßlichen Drogenhändlers in Linden-Mitte ein knappes Kilo Heroin sicherstellen. Marktwert auf der Straße: rund 20.000 Euro.

Der 56-jährige Verdächtige war den Fahndern am Dienstagabend gegen 19.25 Uhr im Von-Alten-Park aufgefallen. Er hatte dort mit einem Begleiter auf einer Parkbank gesessen. Bei einer Kontrolle entdeckten die Beamten neben dem 56-Jährigen eine geringe Menge Heroin, in seiner Kleidung zudem eine ebenfalls geringe Menge Kokain. Bei seinem Begleiter wurde nichts gefunden.

Richter ordnet Untersuchungshaft an

Kurzerhand beantragten die Ermittler bei der Staatsanwaltschaft eine Durchsuchung der Wohnung des Verdächtigen in der Blumenauer Straße. Was sie dort entdeckten, übertraf aber ihre Erwartungen. Insgesamt konnten sie 998,6 Gramm Heroin sowie neun Gramm Kokain beschlagnahmen. Am Mittwoch schickte ein Richter den 56-Jährigen in Untersuchungshaft.

Von Andreas Krasselt