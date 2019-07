Hannover

Ein Protestzug zieht seit 18 Uhr durch Hannovers Innenstadt. Die Demonstranten wollen zum Jahrestag des NSU-Urteils rechte Morde erneut ins Bewusstsein bringen. Beteiligt sind unter anderem Aktivisten aus der Antifa, aus Migrantengruppen und der Grünen Jugend. Es kann zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Laut Veranstalter sind rund 300 Demonstranten unterwegs. Sie skandieren unter anderem: „ Verfassungsschutz abschaffen! V-Leute abschaffen!“ Der Protestzug startete am Ernst-August-Platz, von wo es über Kröpcke und Steintor in Richtung Denkmal Göttinger Sieben und zum Landtag geht. Nach Zwischenkundgebungen ziehen die Demonstranten wieder zurück Richtung Hauptbahnhof. Begleitet werden sie dabei von der Polizei.

„NSU-Netzwerk war viel größer“

Zur Demo aufgerufen haben unter anderem die Grünen. Liam Harrold vom Grünen-Regionsverband sagt: „Im NSU-Prozess sind im letzten Jahr nur fünf Angeklagte verurteilt worden. Das Netzwerk war jedoch viel umfangreicher.“ Dies zeige auch die Vergangenheit des mutmaßlichen Mörders des CDU-Politikers Walter Lübcke: „Er war in den 2000er Jahren in den gleichen Netzwerken aktiv, mit denen auch die Terrorgruppe in Kontakt stand“, so Harrold.

Die Demonstranten fordern unter anderem eine lückenlose Aufklärung durch die Behörden. „Es darf keinen Schlussstrich unter dem NSU-Komplex geben“, so Grünenpolitiker Harrold.

Von Simon Polreich