Hannover

„Am Anfang gab es natürlich sehr viel Unsicherheit. Eine vergleichbare Pandemie-Situation hat es schließlich noch nie gegeben. Wir haben uns aber schnell auf die neuen Umstände eingestellt. Insgesamt habe ich diese Zeit als sehr konstruktiv empfunden. Mein Eindruck war, dass diese Situation den Zusammenhalt stark gefördert hat.

Wir haben nach einem Jahr Corona eine relative Routine im Umgang mit Corona-Patienten entwickelt. Seit Beginn der Pandemie haben wir im KRH Klinikum Siloah etwa 450 Covid-19 Patienten behandelt, soviel wie keine andere Klinik in Hannover. Insgesamt tragen wir im KRH einen Versorgungsanteil von bis zu 60 Prozent bei den Covid-19 Patienten in der Region. Meine Sorge betrifft vor allem die Versorgung der anderen Patienten, die uns aufgrund der eingeschränkten Bettenkapazitäten zunehmend vor Herausforderungen stellt.

Die Ärztin

Insgesamt sehe ich zuversichtlich in die Zukunft. Auch wenn die Corona-Pandemie wohl kein so schnelles Ende nehmen wird, wie wir uns zunächst erhofft haben, so setze ich doch große Hoffnungen in die Impfungen.“

Setzt auf Imfpungen: Dr. Isabelle Renger. Quelle: Dröse

Dr. Isabelle Renger ist Oberärztin in der Klinik für Pneumologie, Intensiv- und Schlafmedizin am KRH Klinikum Siloah.

Die Lehrerin

„Nach dem ersten Schockmoment im März stellte sich schnell ein Gefühl der Gemeinschaft und Hoffnung ein. Ich habe fest daran geglaubt, dass nach dem ersten Lockdown schnell alles besser wird.

Bleibt hoffnungsvoll: Lehrerin Miriam Frehe. Quelle: Dröse

Unsere Schüler haben wir so gut es geht versorgt. Doch in einer Schule, wo die Problemlagen so vielfältig sind, ist das sehr viel schwerer. Es war eine Riesenkraftanstrengung. Die besonders belasteten Schüler, darunter auch meine Sprachlerner, haben wir schnell in den Präsenzunterricht zurückgeholt. Meine größte Angst in der ganzen Zeit war, dass ich meine Schüler verliere, nicht mitbekomme, was ihnen zu Hause passiert. Damit Bildung gelingt, braucht es zunächst Bindung, doch es war außerordentlich schwer in der Pandemie, die notwendige Bindung zu halten.

Als im Sommer alle von einer zweiten Welle redeten, wollte ich nichts davon hören. Die Realität hat mich schnell eingeholt, ebenso die bittere Erkenntnis, wie viel Bildung auf der Strecke geblieben ist. Die entstandenen Lücken sind riesig. Um das jemals wieder aufholen zu können, braucht es gut strukturierte Konzepte und neben Schule auch externe Partner, etwa Sportvereine, um die verlorene Sozialkompetenz wieder aufzubauen.

Ein Jahr nach Beginn der Pandemie habe ich meine Hoffnung dennoch nicht verloren. Die Aussicht auf eine Impfung macht mich vielleicht sogar hoffnungsvoller denn je.“

Miriam Frehe (43) ist Lehrerin an der Peter-Ustinov-Schule in Ricklingen und verantwortlich für eine Sprachlernklasse. Und sie ist Mutter von vier Kindern.

Der Schüler

„Anfangs war ich schockiert. Ich dachte nicht, dass die Seuche aus China auch zu uns kommt. Da meine Mutter zur Risikogruppe gehört, habe ich sofort alle Kontakt auf null runtergefahren. Mein Leben stand still. Auch die Schule war ja zunächst nur online, das lief anfangs überhaupt nicht gut, dafür inzwischen umso besser. Einige Lehrer bieten heute einen so guten Digitalunterricht an, da kommt kein Präsenzunterricht ran.

Sorgt sich um sein Abitur: Fynn-Janis Kahl ist aber mit dem Digitalunterricht teilweise sehr zufrieden. Quelle: Behrens

Der erste und jetzt auch der zweite Lockdown haben eine große Langeweile mit sich gebracht. Um nicht auf doofe Gedanken zu kommen, habe ich mit Dartspielen angefangen.

Bevor Corona begann, habe ich mich total darauf gefreut, bald in die 13. Klasse zu kommen. Das ist doch eigentlich eine coole Zeit, da liegt die Party des Lebens vor einem. Und dann kommt so ein Virus und macht alles kaputt, auch meine Pläne für die Zeit nach der Schule. Eigentlich wollte ich mit einem Freund nach dem Abi ein Jahr nach Australien. Daraus wird wohl nichts.

Seit Corona da ist, ist meine größte Angst, dass meine Familie erkrankt oder sogar daran stirbt. Aber es wäre auch fatal, wenn mir die Krise mein Abitur versaut. Ich hoffe, dass die Pandemie bald zu Ende geht. Denn auch von der Politik, insbesondere dem Kultusminister, fühle ich mich komplett verarscht.“

Fynn-Janis Kahl (19) macht in diesem Jahr sein Abitur an der Leonore-Goldschmidt-Gesamtschule in Mühlenberg.

Der Bestatter

„Als die ersten Nachrichten kamen, hätte ich niemals gedacht, dass das so schnell solche Ausmaße haben könnte. Als Erstes haben wir Schutzausrüstungen bestellt, wir Bestatter waren damals nicht systemrelevant und sind es heute immer noch nicht. 40 Euro kostete ein Ganzkörperanzug, Desinfektionsmittel waren ähnlich bepreist wie Chanel No. 5. Über den Tipp eines Kollegen sind wir an Mehrwegmasken aus dem Steinmetzbedarf rangekommen, mit Filtern zum Reindrehen. Die verwenden wir heute noch.

Kopf Hoch halten: Bestatter Sven Friedrich Cordes. Quelle: Privat

„Gestorben wird immer“, heißt es ja in unserer Branche und wir sind wohl privilegiert, 2020 war finanziell ein normales Geschäftsjahr, sogar mit leichtem Wachstum. Obwohl die Zahlungsausfälle gestiegen sind und es eine Zunahme an Sozialbestattungen gibt.

Wir stehen für alternative Trauerfeiern und sind oft zur Höchstform aufgelaufen, unter freiem Himmel dürfen wir ja einiges. Ich erinnere mich an die Trauerfeier für einen Ex-Bürgermeister in einem 30 Meter langen Bierzelt ohne Seitenwände im Garten des Verstorbenen. Mit 200 Gästen, das war erlaubt und genehmigt. Demut habe ich im Corona-Jahr gelernt, die Freude an kleinen Sachen wiederentdeckt. Kopf in den Sand stecken ist doch keine Option. Wir bleiben positiv.“

Sven Cordes betreibt in dritter Generation in Linden ein Bestattungsunternehmen. Der 37-Jährige hat zwei Mitarbeiter und organisiert im Jahr knapp unter 200 Bestattungen.

Der Modehändler

„Ich bin eigentlich sehr vorausschauend, aber dass diese Krise so heftig wird und so lange dauert, das habe ich genauso wenig geahnt wie wohl die allermeisten. Vor der Krise hatte unser Modegeschäft „Motzigkeit“ sieben Mitarbeiter, nun sind es noch fünf. Wir sind eigentlich ein Spezialist für Eventshopping, mit Tapas, Bar im Laden und DJ vor Ort und mussten uns ziemlich umstellen. Dass wir 2020 den Verlust in Grenzen halten konnten, macht uns stolz. Aus dem 1. Lockdown haben wir viel gelernt. Wir waren bei den Ersten, die Click and Collect professionell eingeführt haben. Das Abholsystem sichert uns 30 Prozent des Umsatzes und es ist unfassbar, wie positiv die Resonanz am Eingang ist. Ein Einkauf bei uns ist bei vielen nach wie vor ein Höhepunkt der Woche.

Die Schaufenster haben wir leergeräumt und zur Ladenfläche umfunktioniert, bei Instagram und Facebook aufgerüstet, die Kunden bekommen zu unseren Produkten jetzt definitiv mehr Informationen als vor Corona. So ist mir auch überhaupt nicht bange vor der Zukunft. Eigentlich bin ich ein erklärter Patriot in Sachen stationärer Handel, aber die Intensität im Onlinegeschäft werden wir beibehalten. Kopf in Sand stecken war auch eh nie mein Ding.“

Frank Winkler war bei „Motzigkeit“ in der Innenstadt zunächst jahrelang Assistent der Geschäftsführung, ehe der 52-Jährige 2012 den Posten des Geschäftsführers selbst übernahm und auch Inhaber des Fachgeschäftes für Damen- und besonders Herrenbekleidung wurde.

Der Kabarettist

„Im Moment geht es mir eigentlich ganz gut, denn ich habe in diesem Jahr sehr viel gelernt. 21 Jahre lang war ich fast ununterbrochen auf Tournee. Nun bin ich vergangenes Jahr in eine Auszeit geschmissen worden, und mir ging es hundeelend. Aber ich habe gelernt, was eben auch wichtig ist im Leben: mal ausschlafen, mal nichts machen, mal die Hecke schneiden …

Einer Lebensgrundlage beraubt: Kabarettist Matthias Brodowy hofft, dass die freie Künstler-Szene unterstützt wird. Quelle: Behrens

Aber als es losging mit Corona, wurde mir der Boden unter den Füßen weggerissen. Da ging es nicht nur um Existenzangst. Mir wurde eine Lebensgrundlage genommen: Künstler leben für die Bühne, wir machen das nicht nur, um Geld zu verdienen. Mit meinem Kabarett will ich auch Denkanstöße liefern. Das ging alles nicht mehr. Am meisten Angst macht mir die Radikalisierung der Gesellschaft: wie sehr wir Aufklärung und Humanismus hinter uns gelassen haben.

In den ersten Monaten hatte ich den Eindruck, dass Kultur keine Rolle mehr gespielt hat, weder im Denken und Handeln der Politik noch in der Gesellschaft – ,Kultur’ fand ja weiter im Fernsehen statt. Das hat sich gewandelt: Wir wurden von der Politik wahrgenommen, auch weil wir uns aufgedrängt haben. Gezwungenermaßen: Wir Künstler kommen irgendwie durch, aber wenn die Privattheater sterben, bricht unsere Infrastruktur weg. Die freie Szene hat der Gesellschaft so viel gebracht und nichts gekostet. Jetzt hat sie es auch mal verdient, gefördert zu werden.“

Matthias Brodowy ist Kabarettist und leidet unter dem Lockdown.

Die Gastronomin

„Ich habe Corona am Anfang nicht ernst genommen, als die ersten Gäste ihre Tische stornierten, habe ich das für Panikmache gehalten. Dann mussten wir im März zumachen und ich bin richtig krank geworden. Habe sieben Tage mit tiefen Depressionen im Bett gelegen. Von 100 runter auf 0, das kannte ich nicht und konnte ich nicht.

Versucht Trotz Allem, Positiv zu Bleiben: Tanja Machledt von der Alten Hahnenburg durchlebt ökonomisch und persönlich eine harte Zeit. Quelle: Hottmann

Mit den Lebensmitteln, die wir noch hatten, haben wir am 1. April den Außer-Haus-Verkauf gestartet, Geld für neue Ware hatten wir nicht. Aber To-Go-Verkauf kann den normalen Umsatz niemals ersetzen. Und trotz der Hilfen: Wir machen Monat für Monat Schulden. Im zweiten Lockdown habe ich das Gefühl, die Politik hat die Gastronomen vergessen. Ist denen doch egal, ob wir pleite machen. Wenn einer weg ist, kommt halt ein Neuer.

Wenn wir zum zweiten Mal unsere beste Zeit verlieren, Ostern, Pfingsten, Muttertag, die Spargelzeit, liegen unsere Überlebenschancen höchstens noch bei 50:50. Am schlimmsten ist es, wenn ich mit den Mitarbeitern telefoniere. Da kommen mir echt die Tränen. Wir können das Kurzarbeitergeld nicht aufstocken, weil wir einfach kein Geld haben und uns keine Bank einen Kredit geben will. Das tut unheimlich weh.

Ich versuche mich abzulenken, positiv zu bleiben. Aber eigentlich bin ich nur eines: total verzweifelt!“

Tanja Machledt betreibt das "Cafe Korthaus" in Mittelfeld und seit 2017 die "Alte Hahnenburg" in Kirchrode. Die 44-Jährige beschäftigt 16 Mitarbeiter.

Die Geschäftsführerin

„Als Corona in Wuhan ausbrach, habe ich das Virus zwar ernst genommen, aber es war weit weg. Dachte ich! Kurze Zeit später musste ich alle Mitarbeitende ins Home Office schicken. Ich glaubte vor einem Jahr nicht, dass das Ganze so lange dauern würde.

Frustriert Von Corona: Almut Maldfeld. Quelle: Surrey

Das Problem ist, dass das Ehrenamt mit Präsenz verbunden ist, mit kleinen Gesten, auch mal einer Umarmung oder einer Hand haltend. Gerade Projekte mit Senioren und behinderten Menschen finden oft im geschlossenen Räumen statt. Das ist alles nicht möglich, wir führen ein Leben im digitalen Schneckenhaus. Die Beratung läuft telefonisch und online, zum Glück treffen sich noch die 1:1-Tandems aus den Paten-Projekten. Toll ist, dass sich auffallend junge Leute, die jetzt Zeit haben, für ehrenamtliche Projekte melden. Denen empfehlen wir Kurzzeit-Engagements wie Sprach-Tandems.

Corona ist frustrierend und macht mir Sorge. Wird uns das Berühren verloren gehen? Unsere Projekte werden von Fördergeldern finanziert – wird es dafür noch Mittel geben? Wir planen auf jeden Fall, unseren Ehrenamtspreis „Leinestern“ wie alle zwei Jahre zu überreichen – und zwar in einer Präsenzveranstaltung im September. Bis dahin muss Corona bezwungen sein.“

Almut Maldfeld (57) ist Geschäftsführerin vom Freiwilligenzentrum in der Karmarschstraße. Sie selbst begleitet eine syrische Familie in einer Tandem-Partnerschaft, singt eigentlich im Chor und sorgt sich um ihre 90-jährige Mutter in der Pandemie.

Die Pflegerin

„Den Mut habe ich nicht verloren. Zum einen, weil ich ein grundsätzlich positiver Mensch bin, mir die Menschen sehr am Herzen liegen und zum anderen, weil ich Probleme anpacke.

Hofft auf die Impfungen: Thea Klawitter. Quelle: Dröse

Corona schwappte vor einem Jahr wie eine Welle über uns, plötzlich mussten 400 Bewohner in ihren Appartements verweilen, Besuche vielen weg, Kontakte innerhalb des Hauses waren nur noch sehr beschränkt möglich. Diese fehlenden Bestandteile des ,normalen Lebens’ belasteten alle. Die Traurigkeit der Bewohner hat mich sehr mitgenommen. Man muss aus der Situation aber einfach das Beste machen; auch Kleinigkeiten können aufmuntern. So habe ich mit einer tief traurigen Bewohnerin stillschweigend einen Sonnenuntergang genossen und wir haben uns gefreut, dieses Erlebnis miteinander zu teilen.

Eine private Sorge war, dass ich meine Familie anstecke. Das Hygienekonzept ist stimmig, aber eine gewisse Angst bleibt. Mit Angst kommt man jedoch nicht weiter...

Natürlich merke ich, dass alle in der Einrichtung ungeduldig werden. Wir hoffen einfach, dass wir mit der zweiten Impfung ein Stück zur Normalität zurückkehren.“

Thea Klawitter ist Pflegerin an der Senioreneinrichtung Eilenriedestift.

Der Kita-Leiter

„Als in der Region die ersten Corona-Fälle auftraten, war das natürlich das große Gesprächsthema – privat wie beruflich. Was da aber wirklich auf uns zukommt, konnte ich da noch nicht abschätzen. Da hoffte ich noch, dass wir die Kurve schon irgendwie kriegen.

Spürt die Folgen immer noch: Markus Stünkel vor seiner Awo-Kita Voltmerstraße. Quelle: Heusel

Aber dann ging alles rasend schnell. Was sich Ende Februar noch weit weg angefühlt hat, war spätestens Mitte März mit der Schließung der Kitas plötzlich ganz nah. Für die Kita war es eine schwierige Situation, für die Eltern, für die Kinder, für meine Mitarbeiter und mich. Persönlich war ich froh, dass ich zumindest weiterhin arbeiten konnte. Was das Virus betrifft, habe ich mich zunächst um die Risikogruppe in meiner Familie gesorgt – meine Eltern und meine Oma, die schon über 90 Jahre alt ist. Und dann war ich es, der sich infiziert hat. Die ersten Wochen waren die Beschwerden heftig. Dass bis heute noch nicht wieder alles ganz in Ordnung ist, merke zum Beispiel beim Treppensteigen.

Neben mir haben sich noch zehn Mitarbeiter infiziert. Leider hat sich in Sachen Infektionsschutz in Kitas bis heute wenig getan. Erst jetzt, wenn die Kitas wieder öffnen, macht man sich Gedanken, wie man das Personal schützen kann. Das sehe ich kritisch. Dabei ist Corona noch lange nicht vorbei. Ich bin noch vorsichtiger als vor der Infektion. Niemand weiß, ob ich mich noch ein zweites Mal anstecken kann. Und ich weiß, wie schnell das geht. Du merkst nicht, wenn du dich infizierst. Es kann jeden treffen. Deshalb hoffe ich, dass die Menschen weiter wachsam sind und sich und andere schützen. Sonst werden wir noch sehr lange mit Einschränkungen leben müssen.“

Markus Stünkel ist Sozialpädagoge und Leiter der Awo-Kita Voltmerstraße in Hainholz.

Von André Pichiri, Britta Lüers, Christoph Dannowski, Petra Rückerl, Simon Polreich und Stefan Gohlisch