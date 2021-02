Ein Jahr Corona: Die Region blickt zurück

Hannover

Am 29. Februar 2020 wurde der erste Coronafall in der Region Hannover bestätigt. Ein Anlass für Regionspräsident Hauke Jagau und Cora Hermenau, Dezernentin für öffentliche Sicherheit, auf die letzten zwölf Monate zurückzuschauen – und auch einen Blick in die Zukunft zu wagen. Der Regionspräsident erwartet aufgrund des Impfungen eine „breite Entlastung Ende des zweiten Quartals.“

Wie hat man in der Region den ersten Tag erlebt?

Ein Samstag war es, erinnert sich Jagau. „Um 17 Uhr rum“ habe sein Telefon geklingelt und er von dem ersten Coronafall in der Region und ganz Niedersachsen (in Uetze) erfahren. Dann ging es ganz schnell: „Ich fand bemerkenswert, dass sich um 20.30 Uhr aus dem nichts heraus ein Krisenstab mit 30 Leuten im Regionshaus versammelt hat.“ Bis morgens fünf Uhr hatte man alle Kontaktpersonen heraustelefoniert und sie vor einer weiteren Verbreitung des Virus gewarnt. „Wenn nicht alle ganz schnell miteinander gesprochen hätten, hätte etwa auch der Schützenverein in Uetze nicht seinen Winterball abgesagt.“ Wie schnell damals alle aus dem nichts heraus reagiert hätten, erstaunt den Regionspräsidenten noch heute. Aber: „Das Ausmaß der Veränderungen für das gesamte Leben war mir damals noch nicht klar.“

Wie verlief das Infektionsgeschehen seitdem?

Nach einem ersten Anstieg bis Ende März mit mehr als 400 Neuinfektionen in der Woche (NiW) sank die Zahl zunächst wieder – unterbrochen nur durch einen Ausbruch bei dem Logistiker UPS in der letzten Mai-Woche (knapp 299 NiW) bis zum Infektionstiefpunkt Mitte Juli. Mit den Reiserückkehrern kurz darauf infizierten sich wieder mehr Menschen. Rasant stieg die Zahl ab Ende Oktober bis Anfang November mit 1400 NiW. Der folgende „Lockdown light“ schuf nur eine kurzfristige „Infektions-Delle“. Bis Weihnachten stiegen die Zahlen wieder deutlich an. Vorläufiger Höhepunkt war die erste Januar-Woche 2021 (1800 NiW), in der auch die britische Mutation erstmals eingetragen wurde. Mit dem Impfstart in der gleichen Zeit sanken die Zahlen wieder kontinuierlich. Auch die Zahl der Todesfälle – vor allem im Ü-70-Bereich – falle seit Impfstart.

Wie geht die Regionsverwaltung heute vor?

„Wir gehen heute ganz anders mit dem Virus um“, sagt Cora Hermenau. Damals habe es bei einem Inzidenzwert von 7 einen Lockdown gegeben, heute denkt man an Lockerungen bei einer aktuellen Inzidenz von 113. „Wir sind heute anders aufgestellt. Damals hatten wir 100 Beschäftigte im Gesundheitsamt, heute haben wir 600, plus 200 ausgelagerte Kräfte.“ Allein die für die Fallnachverfolgung zuständige Task-Force sei 400 Mitarbeiter stark. Labordaten werden sofort digital verarbeitet, Infektionswegsprofile erstellt.

Ihr Verbesserungswunsch richtet sich an die Bürger: „Unsere Empfehlung wäre, dass die Menschen eine Art Kontakttagebuch führen, damit sie später genau wissen, wo sie waren.“ Mit Kontakt-Verstößen gehe man im Gesundheitsamt dabei vorsichtig um, versprach Hermenau und zeigte Verständnis: „Wir sind alle Lockdown-müde.“

Warum ist die Inzidenz weiterhin in Hannover so hoch?

Mit einem Wert von 113 ist die Inzidenz in der Region Hannover weiterhin hoch. Seit Tagen hält sich der Wert zäh über der Hunderter-Marke. Auch im Vergleich zu anderen Großstädten, wie etwa München mit einem Wert von 34 oder im Vergleich zu ganz Niedersachsen. Das erklärt Dezernentin Cora Hermenau mit einem hohen Startwert im November und Dezember – im Vergleich zu ganz Niedersachsen. „Wir hatten damals bereits die britische Mutante, wussten es aber noch nicht, weil die Labore nicht in der Lage waren, auf sie zu testen.“

Danach habe man mit Speziallaboren viel mehr getestet: „Im November hatten wir 6000 Testungen, im Dezember bereits 11.000, im Januar 13.000 und im Februar bereits 9000 Testungen“, so die Dezernentin. Derzeit liege der Anteil der Mutanten bei 40 bis 50 Prozent. „Inzwischen fällt die Inzidenzkurve im gleichen Rhythmus wie in ganz Niedersachsen.“ Zudem sei Hannover ein Ballungsraum, der mit dem ländlichen Raum im Bundesland nicht vergleichbar sei.

Wie reagiert man auf die britische Virusmutation?

Mit mehr und qualifizierteren Tests, mit Spezialeinheiten, die auch vor Ort Kontakte nachverfolgen und mit einer Verlängerung der Quarantäne auf 14 Tage, ohne die Möglichkeit, sich nach zehn Tagen „freitesten“ zu können. „Was daran liegt, dass sich bei der die Mutante Symptome erst nach zehn Tagen nach Infektion zeigen.“

Denkt man in der Region angesichts des Inzidenzwerts über weitere Kontaktbeschränkungen nach?

Davon hält Regionspräsident Jagau nichts. Denn vor allem in Familienverbünden würden sich Menschen anstecken . „Ich habe Zweifel, dass da etwa eine Ausgangssperre hilft“, so Jagau. „Wenn, dann müsste man in der Konsequenz radikaler eingreifen, damit Querkontakte zu Familienmitgliedern nicht mehr stattfinden.“ Davon sieht er jedoch ab. Schon die jetzige Eine-Person-Beschränkung werde von Menschen unterlaufen, die sie nicht einhalten können oder wollen. „Das Entscheidende ist die Akzeptanz der Maßnahmen.“ Zudem haben Gemeinschaftseinrichtungen wie Altenpflegeheimen immer noch einen erheblichen Einfluss auf die Infektionszahlen. „Wenn wir die Einrichtungen hinausrechnen, haben wir eine Inzidenz von 75.“

Sollten auch Lehrer, Erzieher und andere Gruppen schnell geimpft werden?

„Es ist hochgradig sinnvoll, Erzieher und Lehrer auch schnell zu impfen, da sie eine höheres Ansteckungsrisiko haben als andere Bevölkerungsgruppen“, so der Regionspräsident. Schützt eine Impfung vor Weitergabe des Virus? Das sei noch nicht geklärt, sagt er. „Wenn dem so ist, ist die Reihenfolge aber richtig, dass ganz schnell Krankenhauspersonal und Rettungsdienste mit Astrazeneca geimpft werden, um die Verbreitung zu verhindern. Parallel dazu sollte in der ältere Gruppe ab 70 weiter mit Biontech/Pfizer versorgt werden.“

Können Schnelltests das schnellere Öffnen von Geschäften ermöglichen?

„Die Schnelltests geben keine hundertprozentige Sicherheit und auch falsche Ergebnisse – dieses Risiko muss man beachten“, so Cora Hermenau. Der Test brauche eine große Viruslast, um anzuschlagen. Bei der britischen Mutante zeigten sich Symptome dagegen erst nach zehn Tagen. „Ohne weiteres können Schnelltests das Öffnen von Geschäften also nicht ermöglichen. Bei einem großen Infektionsgeschehen geben sie zumindest keine Sicherheit.“

Was macht Hoffnung? Wann wird es besser?

„Das Impfen zeigt Wirkung“, so Hermenau. „In den Pflegeheimen sind weniger Infektionen als bisher und es sterben dort weniger Menschen.“ Wenn breite Teile und die vulnerablen Gruppen geimpft wurden, „kann dieses Jahr im Sommer sehr viel mehr möglich sein als letztes Jahr im Sommer“, glaubt der Regionspräsident. Er rechnet mit einer „breiten Entlastung“ am Ende des zweiten Quartals. „Allerdings wissen wir nicht, wie sich die Mutanten verändern und wie der Impfstoff daran angepasst werden muss“, so Jagau. Eines mache ihm jedoch Hoffnung: „Es ist spektakulär, dass man innerhalb eines Jahres einen Impfstoff entwickelt und in dieser Größe verbreitet hat.“ Ein Zurück komplett „zum Alten“ werde es aber nicht geben – unabhängig von der konkreten Entwicklung. „Die Ängste und Muster haben sich zu sehr bei den Menschen eingebrannt“.

Von Simon Polreich