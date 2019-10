Hannover

Da hatte Mischlingshund „Fiete“ wahrlich einen Schutzengel. Gegen 17 Uhr auf der A7 in Höhe Wülferode sichtete das Ehepaar in ihrem Pkw das verängstigte Tier. Der Mischling kauerte auf dem schmalen Streifen zwischen den Mittelleitplanken. „Irgendwie muss er es also geschafft haben, eine komplette Fahrbahn bei laufendem Verkehr zu überwinden“, staunte auch Polizeisprecher Philipp Hasse.

Jedenfalls zögerte das Ehepaar nicht, den Hund mit einem riskanten Manöver aus seiner lebensbedrohlichen Lage zu befreien. Sie stoppten ihr Fahrzeug auf der Autobahn, fingen Fiete auf dem Grünstreifen ein und riefen anschließend die Autobahnpolizei.

Hund war aus Pflegefamilie ausgebüxt

Es stellte sich heraus, dass der Mischlingshund aus einer Pflegefamilie ausgebüxt war, wo er offenbar während der Herbstferien untergebracht war. Dorthin brachten ihn die Beamten unverletzt zurück.

Von api