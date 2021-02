Ein Hauch von Frühling in Hannover: Run auf den Maschsee und Verstöße gegen die Maskenpflicht

Hannover

Die frühlingshaften Temperaturen haben am Wochenende zahlreiche Hannoveraner ins Freie gelockt. Der Run auf den Maschsee war groß. Die Polizei, die die Einhaltung der Corona-Regeln kontrollierte, musste feststellen, dass viele Fußgänger keine Masken trugen – und schritt ein.

Am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer offenbarte sich das Problem schon frühzeitig am Sonnabend. Zunächst ermahnten Polizisten jeden einzelnen ohne Mund-Nase-Bedeckung. Dann gingen die Beamten dazu über, die Spaziergänger mit Lautsprecher-Durchsagen aufzufordern, Masken aufzusetzen.

Maschsee: Auch Besucher von außerhalb

Der Run auf den Maschsee wurde noch verstärkt von Menschen von außerhalb. Nach Angaben von Polizeisprecherin Jessika Niemetz konnten die Einsatzkräfte anhand auswärtiger Autokennzeichen feststellen, dass bei dem schönen Wetter viele Besucher nach Hannover gekommen waren. Es habe zwar eine starke „Auslastung der Fuß- und Radwege“ gegeben. Die Mindestabstände seien aber weitgehend eingehalten worden.

Dasselbe Bild am Sonntag. Auch da war es am Maschsee voll, Abstände wurden größtenteils eingehalten, die Maskenpflicht nicht, so ein Sprecher der Polizei. Die Verstöße könnten auch damit zu tun haben, dass am Maschsee am gesamten Wochenende keine entsprechenden Hinweisschilder der Stadt hingen.

Entspannte Lage am Steinhuder Meer

Vom Steinhuder Meer meldet die Polizei an beiden Tagen zwar viele Gäste, aber auch „eine entspannte Lage“. Gravierende Verstöße gegen die Corona-Regeln habe es nicht gegeben.

Von Britta Mahrholz