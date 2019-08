HANNOVER/OBERAMMERGAU

Es gibt so Sätze in seinem Büroalltag, die bringen Gerhard Griebler immer noch zum Schmunzeln. Etwa, wenn jemand sagt: „Jesus hat gerade angerufen“, oder „ Maria Magdalena war eben da“. Gerhard Griebler, Hannoveraner und umtriebiger Unternehmer, Chef des Touristikunternehmens aovo und Betreiber des Eisstadions am Pferdeturm, hat mittlerweile einen besonders heißen Draht zu himmlischen Persönlichkeiten. Der 53-Jährige ist – ganz weltlich – seit Anfang 2017 Mit-Geschäftsführer der Passionsspiele Oberammergau Vertriebs GmbH & Co.KG, die die weltberühmten Passionsspiele Oberammergau vermarktet, und verantwortlich für den Kartenvertrieb. „Wir externen Mitarbeiter von der Vertriebsgesellschaft kennen oft eher den Namen der Rolle als den echten Namen“, sagt Griebler und lacht.

Nur alle zehn Jahre gibt es eine Aufführung

Die Passionsspiele Oberammergau sind nicht irgendein Event oder Theaterstück: Sie sind die berühmtesten Passionsspiele der Welt, nur alle zehn Jahre gibt es eine Aufführung und das seit fast 400 Jahren. 2020 ist es wieder soweit, zum 42. Mal. 1634 organisierten die Oberammergauer zum ersten Mal eine Aufführung, sie lösten damit ein Versprechen ein: 1633 hatte es 80 Pesttote im Ort gegeben, die Bewohner gelobten daraufhin feierlich, regelmäßig ein Passionsspiel abzuhalten, in dem das Leben und Leiden Christi thematisiert wird, damit die Pest nie wieder ausbricht. Es scheint zu funktionieren: Seitdem ist in Oberammergau – liegt in Oberbayern, nur zehn Kilometer von Garmisch Partenkirchen und der Zugspitze entfernt – niemand mehr an der Pest gestorben.

Über die Jahrhunderte entwickelte sich die Inszenierung zu einer Institution: Bereits 1840 kamen fast 40.000 Besucher, 1880 um die 100.000 Gäste, um sich die Passionsspiele anzusehen, seit den 1950er Jahren sind es immer knapp eine halbe Million Besucher – knapp 70 Prozent aus dem Ausland. „Ab dem 19. Jahrhundert bis zum Nationalsozialismus waren die Passionsspiele der ’Place to be’ für Intellektuelle, Künstler, Königshäuser und Adel“, erzählt Griebler. Er, der Norddeutsche, hat sich intensiv mit der Materie auseinandergesetzt, flüssig referiert er die Geschichte des Ereignisses. Das muss wohl auch sein: Es ist beileibe nicht selbstverständlich, dass Ortsfremde an den Passionsspielen beteiligt sind. Wenn überhaupt, darf man sich an der Organisation oder dem Vertrieb beteiligen. Identifikation mit der Tradition kann da nur helfen.

Alle Darsteller sind in der Gemeinde geboren oder wohnen seit mehr als 20 Jahren dort

Denn bis heute gelten strenge Regeln, wer sich in Oberammergau auf die Bühne im größten Freilichttheater der Welt mit fast 5000 Plätzen stellen darf: Jeder der rund 2400 Darsteller (darunter 21 Hauptrollen, die doppelt besetzt sind, und 400 Kinder) ist entweder in der Gemeinde geboren oder wohnt seit mehr als 20 Jahren dort. Und wer nicht mitspielt, ist in irgendeiner anderen Weise mit dem Passionsspiel verbunden – näht Kostüme, baut Kulissen, oder ist in der Freiwilligen Feuerwehr aktiv, die die Vorstellungen begleitet. „Es machen alle mit, das ist ein Teil des Dorfes. Jeder leistet seinen Beitrag“, weiß Griebler. „Von der Wiege bis zur Bahre“ begleite das Stück die Einwohner des 5000-Seelen-Ortes, alle zehn Jahre drehe sich alles nur um die Aufführung.

In kommenden Jahr wird es vom 16. Mai bis 4. Oktober 102 Vorstellungen geben, die fünf Stunden dauern (mit Pause), fünf Vorstellungen pro Woche sind angesetzt. Die Kosten für Produktion und Honorare liegen bei 40 Millionen Euro.

Eine europaweite Ausschreibung brachte Griebler, der unter anderem für die Expo in Hannover Ticketing und Tourismus aufbaute und organisierte, nach Oberbayern. Nach den letzten Passionsspielen 2010 suchte man in Oberammergau einen neuen Vertriebspartner. Griebler und seine Firma aovo setzten sich gegen die anderen Bewerber durch.

Seit rund zwei Jahren pendelt der 53-Jährige nun jede Woche von Hannover nach Oberammergau und zurück. Er organisierte den Vertrieb in 26 Ländern so um, dass es nicht zu Problemen kommt, falls ein internationaler Zielmarkt mal schwächelt. Zwar werde weiterhin ein Großteil Karten international verkauft, aber Griebler will auch den deutschen Markt besser durchdringen. „Das ist schon verrückt: Im Ausland sind die Oberammergauer Passionsspiele teilweise viel bekannter als im eigenen Land. Das will ich ändern.“ Die Ansprüche sind durchaus hoch: Rund eine Million zusätzliche Übernachtungen bringen die Passionsspiele der Region. „Wir sind hier ein beträchtlicher Wirtschaftsfaktor.“ Bisher läuft es gut: Rund 80 Prozent der Karten sind verkauft, der Preis liegt zwischen 30 bis 180 Euro.

„Man wird nicht so schnell Teil dieser Gemeinschaft“

Wie lebt es sich als Norddeutscher in dieser eingeschworenen Dorfgemeinschaft? „Man wird freundlich aufgenommen. Es gibt eine hohe Wertschätzung für unsere Kompetenz“, sagt Griebler. „Aber man muss sich nichts vormachen: Man wird nicht so schnell Teil dieser Gemeinschaft.“ Das sei aber auch „kein normaler Auftrag, den man einfach so abarbeitet und wieder geht“, erzählt er. „Man muss schon für die Sache interessieren, das mit Herzblut machen. Schließlich arbeitet man für die Passion, Auftraggeber ist nicht irgendeine Firma, sondern der ganze Ort. Alle müssen eingebunden werden.“ Tatsächlich sei er „sehr stolz“, dass er an diesem Projekt mitarbeiten könne, „das ist schon sehr emotional“ - und natürlich auch eine „totale Bereicherung für meinen Lebenslauf“. Und hat ihn diese intensive Arbeit in dem kleinen Ort verändert? „Ich bin gelassener geworden“, sagt Griebler und lacht. Es gebe eben einfach Sachen, die müsse man hinnehmen, weil man sie nicht ändern könne. So habe er am Anfang etwas damit gehadert, dass auf seiner Visitenkarte für die Passionsspiele ein Jesus am Kreuz abgebildet sei. „Aber das ist dann eben so, da gibt es keine Diskussion.“ Inhalte des Spiels, künstlerische Fragen, Corporate Identity – alles nicht seine Baustelle. Dafür seien andere zuständig.

Zur Galerie Seit fast 400 Jahren gibt es die Passionsspiele Oberammergau. Der Hannoveraner Gerhard Griebler und sein Touristikunternehmen aovo sind für den Kartenvertrieb 2020 zuständig.

43 Mitarbeiter hat seine Firma aovo (Sitz in Hannover), rund 15 sind mit dem Vertrieb der Passionsspiele beschäftigt. Immerhin ein Volumen von vier Millionen Euro hat der Auftrag dem Unternehmen gebracht, dass sonst Reisen oder Events (etwa Musicals) zusammenstellt und vermarktet.

Und wie sieht es nach 2020 aus? Will er auch 2030 wieder die Passionsspiele vermarkten. Griebler lacht wieder: „Im Moment denken alle nur an die nächsten Passionsspiele. Was danach ist, spielt aktuell noch keine Rolle.“ Er habe sich darüber auch noch keine Gedanken gemacht. Derzeit sind andere Dinge wichtiger, denn mittlerweile haben die konkreten Vorbereitungen für 2020 begonnen: Die Hauptrollen wurden verteilt, Ende August steht die traditionelle Vorbereitungsreise der Hauptdarsteller nach Israel an, ab Oktober beginnen die Proben. Und schon seit dem Aschermittwoch 2019 gilt für alle Darsteller und Darstellerinnen ein Haar- und Bartschneideverbot, damit die Männer im kommenden Jahr mit möglichst original zerzauster Mähne und Bart auf die Bühne treten können und die Frauen mit langen Haaren.

„Es liegt jetzt schon ein echtes Knistern in der Luft“, sagt Griebler. Selber mitspielen wird er wohl nie – selbst wenn er sich jetzt im Ort einen Wohnsitz nehmen würde, dürfte er frühestens 2040 auf die Bühne. Umgeben von Darstellern ist er trotzdem: Sein Mitgeschäftsführer und Werkleiter Walter Rutz beispielsweise spielt den Gamaliel, einen jüdischen Patriarchen. „Und unser Pressesprecher ist Jesus“, sagt Griebler. Er muss wieder lachen, bei dieser Formulierung. Frederik Mayet, der Sprecher, dürfte sich dran gewöhnt haben: Er übernimmt diese tragende Rolle bereits zum zweiten Mal. Für Griebler gibt es noch ein Hindernis: die Sprache. „Leider gibt es in Hannover auch keinen Kurs Bayerisch für Anfänger.“

Von Inken Hägermann