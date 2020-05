Ein Festival der Verschwörungstheoretiker

HANNOVER

Der dünne Mann mit Halbglatze und langen grauen Haaren zieht durch die Georgstraße. Lautstark unterbricht er die Ansprache eines Polizisten an Fußgänger: „Die Mauer muss weg, die Mauer muss weg.“ Der Polizist reagiert gelassen: „Die ist doch schon längst weg.“ Der Senior ruft weiter: „In Stalingrad war es gemütlicher.“ Ein verwirrter Freiheitsliebhaber.

Auf dem Opernplatz und dem Georgsplatz fanden am Sonnabend zwei Demonstrationen statt. Laut Polizeiangaben kamen fast 800 Menschen zu den Kundgebungen. Die Veranstalterin von „Wir wachen auf Hannover“ wollte ihren Namen nicht sagen. Sie sei unzufrieden mit der Berichterstattung über ihre Demo am Maschsee, sagt sie. Sie hatte 50 Teilnehmer angekündigt. Es kamen rund sieben Mal so viele.

Redner im feinsten AfD-Sprech

Auf dem Georgsplatz hatte die Lebensberaterin Xenia Schaad die Demonstration angemeldet. Sie wurde der Gruppierung „Widerstand 2020“, der eine AfD-Nähe unterstellt wird, zugerechnet. „Wir haben uns mehrfach davon distanziert“, sagt sie auf NP-Nachfrage. Zumindest Kai Orak aus Hannover agitiert im feinsten AfD-Sprech. „Die Medien lügen alle.“ Er habe seine Informationen von den Behörden geholt und die Statistiken studiert. Sein Credo: Es gibt keine Pandemie.

Die Polizei hatte die Plätze abgesperrt, um die Fußgängerströme besser lenken zu können. Viele Menschen schauen über die Absperrungen und äußern unverhohlen Sympathie für die Behauptung, dass die Freiheitsrechte zu Unrecht eingeschränkt worden seien. Schaut man auf das Youtube-Video von „Wir wachen auf“ dann ist das von „ Überwachungsstaat“ und „High-Tech-Diktatur“ die Rede.

Impfgegnerin trägt Judenstern

Die Polizei musste um 16.30 Uhr auf dem Georgsplatz in die Reihen der Demonstranten gehen. Trotz mehrfacher Aufforderung, den Sicherheitsabstand zu wahren (auf dem Boden waren Kreuze als Markierung gemalt) drängten sich die Menschen unter den schattenspendenden Ahornbäumen. Es wurde Ordnungswidrigkeiten-Verfahren in zweistelliger Zahl eingeleitet, erklärte ein Polizeisprecher. Aus Sicht der Demonstanten nennt man das wohl „ Polizeistaat“.

Zuvor hatte eine Therapeutin gegen Impfungen gewettert. „Ich lassen meine drei Kinder und vier Enkel nicht impfen“, rief sie sinnfrei unter tosendem Applaus. Als können ihre erwachsenen Kinder das nicht selbst entscheiden. Viele Menschen auf dem Georgsplatz tragen Buttons „Impflicht? Nein danke.“

Geschichtsvergessenheit inclusive: Eine untersetzte Frau mit hennagefärbten Haaren auf dem Opernplatz trägt einen Judernstern, auf dem „ungeimpft“ steht. Sie vergleicht sich also ernsthaft mit den verfolgten und ermordeten Juden zwischen 1933 und 1945.

Gegendemo mit Rockmusik

Auf dem Opernplatz demonstrieren etwa 60 meist junge Leute von der Anti-Atom- und Anti-Kohle-Bewegung „Ende Gelände“. Ein Sprecher meint: „Wir sind hier, weil wir befürchten, dass diese Bewegungen von Rechten unterwandert werden.“ Ihre Rockmusik kann die Sprecher der Gegenseite nicht übertönen.

Überhaupt Musik. Für „Wir wachen auf“ steigt Sänger Andre Maris auf die Bühne. Mit seinen langen Haaren und seinem Bart sieht er aus wie ein Relikt aus den 70er Jahren. Sein Lied „Wach“ ist aber eher eine Mischung aus Lied der Schlümpfe und „Sie liebt den DJ“. Spätestens ab jetzt bekommt die Demo auf dem Georgsplatz einen Festival-Touch. Mitklatschen als Protest auf dem Festival der Verschwörungstheoretiker.

Die Veranstalter der beiden anderen Demos betonen immer wieder ihre Überparteilichkeit. Sie wollen die Bürgerrechte schützen. „Es gibt viel Verunsicherung bei den Menschen. Wir wollen zeigen, dass sie nicht alleine sind“, sagt Xenia Schaad. Warum fallen dann nur so oft Worte wie „Diktatur“, „Lüge“ oder „Verlust der Freiheitsrechte“.

Von Thomas Nagel