„Ein Fest mit Hansi“: Hannovers Szene nimmt Abschied von Faust-Chef Hans-Michael Krüger

Hannover

Das Kulturzentrum Faust hat er als langjähriger Geschäftsführer bis zu seinem Tod geprägt wie kein anderer. Am Sonnabend erwies Hannover Hans-Michael Krüger an seiner Wirkungsstätte auch die letzte Ehre. Zwischen Gretchen-Biergarten und 60er-Jahre-Halle nahm die Szene Abschied von dem Mann, den alle nur Hansi nannten. „Kein Fest wegen, sondern ein Fest mit Hansi“, so Nachfolgerin Luna Jurado über eine besondere Trauerfeier.

„Hansi hat uns alles zugetraut. Er gab uns die Möglichkeit, uns auszuprobieren, Fehler zu machen, uns weiter zu entwickeln“, sagte Jurado auf der mit Blumen geschmückten Bühne. Krüger war Ende Mai nach langer, schwerer Krankheit mit 64 Jahren verstorben. „Das, was er uns hinterlassen hat, bleibt“, betonte die neue Geschäftsführerin.

Auch Belit Onay nimmt Abschied

Viele Gäste, darunter auch Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne), nahmen Abschied, trugen sich in die Kondolenzbücher ein und blickten in einer Fotoausstellung auf das Leben und Wirken des Lindener Szene-Urgesteins zurück. Krüger hat das Kulturzentrum, das in diesem Jahr 30-jähriges Bestehen feiert, entscheidend mitgeprägt. Seit 1992 war er dabei, zunächst als Teil der Kunstschweißerei KATT, später in verschiedenen Führungspositionen, seit 2014 als Geschäftsführer.

Ingrid Lange aus dem Faust-Vorstand hob die Lebensleistung hervor, durch die der Verstorbene für immer mit der Geschichte des Kulturzentrums verbunden sein werde: „In Hansis großes Herz hat die ganze Faust hineingepasst.“

Von André Pichiri