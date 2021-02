Hannover

Hat sie ihre Funktion schamlos ausgenutzt und Senioren bestohlen? Mit dieser Frage beschäftigte sich das Amtsgericht in Hannover am Freitagmorgen. Der früheren Aushilfspflegekraft Stefanie K. (32) wird vorgeworfen, in der Seniorenresidenz Eilenriedestift zwischen Januar und Februar 2020 Bewohner um ihr Bargeld gebracht zu haben. Insgesamt soll sie so etwa 4200 Euro erbeutet haben. Die Angeklagte selbst schwieg vor Gericht. Dafür ergriff der Anwalt das Wort und stritt alle Vorwürfe gegen seine Mandantin ab – mit einer diffusen Erklärung.

Laut Anklageschrift werden K., die inzwischen als Sekretärin arbeitet, neun Straftaten vorgehalten. Sie soll zwischen dem 13. Januar und 7. Februar des vergangenen Jahres mehreren Bewohnern aus den Zimmern vornehmlich Bargeld, einer Seniorin zudem einen Goldring mit Mondstein entwendet haben. Laut Staatsanwältin sei sie in einem Fall aber leer ausgegangen, als sie auf der Suche nach Geld in einem Zimmer von dessen Bewohner überrascht wurde.

Gefundenes Bargeld: „Ersparnisse für eine Schönheitsoperation“

Für die angeblichen Taten der 32-Jährigen gibt es jedoch keine Augenzeugen. Der Verdacht fiel aber auf sie, weil „durch Schließprotokolle nachvollzogen werden konnte, dass sie in allen betroffenen Zimmern war“, so Koray Freudenberg, Sprecher des Amtsgerichts.

Pflichtverteidiger Dogukan Isik, der auf nicht schuldig plädierte, gab weitere Details preis, ohne sie näher auszuführen. So seien „größere Bargeldmengen“, die bei der Angeklagten in der Wohnung gefunden sein sollen, „Ersparnisse für eine Schönheitsoperation“ gewesen.

Offenbar wurde K. im Zusammenhang mit einem möglichen Diebstahl auch untersucht. Denn Isik erwähnte gefundenes Bargeld, dass seine Mandantin bei ihrer Arbeit in einer Socke gehabt haben soll. „Das hatte sie dorthin gesteckt, weil in dem Seniorenheim häufig geklaut wird“, so der Verteidiger. Es sei aber ihr Geld gewesen, mit dem sie nach der Arbeit hätte Schulden tilgen wollen.

Bei Schuldspruch droht eine Freiheitsstrafe

Als einzige Zeugin zum Prozessauftakt wurde die Heimleiterin des Eilenriedestifts aufgerufen. Richterin Reetz wollte den Gesundheitszustand der neun Betroffenen erkundigen. Weil eine Person stark dement, vier weitere in der Zwischenzeit verstorben sind, können nur vier als Zeugen geladen werden. Sie sollen bei der Fortsetzung der Verhandlung aussagen.

Im Falle eines Schuldspruchs würde K. wegen schweren Diebstahls eine Freiheitsstrafe zwischen drei Monaten und zehn Jahren drohen. „Allerdings deutet die Anklage vor dem Strafrichter darauf hin, dass eine Freiheitsstrafe nicht höher als zwei Jahre ausfallen dürfte“, so der Sprecher des Amtsgerichts.

Von Jens Strube