Der Klimawandel hinterlässt auch im Stadtwald seine Spuren. Das geht aus der schriftlichen Antwort der Verwaltung auf eine Anfrage der Grünen im Stadtbezirksrat Mitte hervor. „Die langen Trockenphasen im vorangegangenen und diesjährigen Sommer dürften auch der Eilenriede zugesetzt haben“, heißt es darin.

Über abgeworfene Äste, braune Blätter und frühe Laubverluste hat auch die Neue Presse bereits berichtet. Die Grundwasserstände in der Eilenriede sind so tief gesunken, dass auch die alten, tief wurzelnden Bäume ihren Wasserbedarf nicht mehr decken können. „Einige Bäume sind bereits komplett abgestorben“, so die Stadt. Bei anderen ist es verstärkt zu abgestorbenen Ästen im Kronenbereich gekommen – auch eine potenzielle Gefahr für Spaziergänger, falls diese Äste abfallen.

Hinzu kommt, dass die geschwächten Bäume anfälliger für Schädlinge wie den Borkenkäfer sind. Aktuell sind zwar nur Fichten befallen, die Forstverwaltung rechnet aber damit, dass in den kommenden Jahren durch die Schwächung weitere Arten von Käfern und Pilzen befallen werden könnten.

Bewässerung hat ihre Grenzen

Jungbäume würden zwar bewässert, aber nur in Extremzeiten und auch nur kleinräumig. Denn Wasser sei im Zeichen des Klimawandels eine knappe Ressource. Von der auch Landwirtschaft, Industrie und Gärten ihren Teil haben wollen – nicht zu vergessen die Sicherstellung der Trinkwasserversorgung.

Die Forstverwaltung setzt auf eine natürliche und selbstständige Anpassung der Bäume an die Klimaveränderung. Nachwachsende Bäume würden sich genetisch an die neuen Bedingungen anpassen, heißt es. Die einzige Einflussmöglichkeit der Förster bestehe darin, trockenheitstolerante Arten mit Durchforstungen zu fördern und auch nicht heimische, ebenfalls trockenheitstolerante Arten anzupflanzen.Das widerspricht allerdings der Naturlandzertifizierung, auf die dann verzichtet werden müsste.

Eichen aus eigenem Saatgut

Für den bedeutendsten Baum der Eilenriede, die Eiche, plant der Forstbetrieb ein neues, spezielles Verfahren, um diese Art per Naturverjüngung für den Klimawandel fit zu machen. Da die Eiche zum Wachsen viel Licht, also Platz und Abstand braucht, wurden bislang die Jungbäume aus Forstbaumschulen zugekauft. Das Saatgut stammt aus Wäldern mit ähnlichen, aber eben nicht identischen Standortbedingungen.

Doch eine genau auf den Standort zugeschnittene Naturverjüngung geht am besten mit Saatgut eben von diesem Standort. Deshalb werden die Förster in diesem Herbst Eicheln aus einem zertifizierten Saatgutbestand der südlichen Eilenriede sammeln, aus denen dann in der städtischen Baumschule angepasste Jungbäume gezüchtet werden sollen. Das hat noch einen weiteren Vorteil: Durch diese Methode kann der sonst bei der Verpflanzung übliche Wurzelschnitt an den Jungbäumen vermieden werden. Die Pfahlwurzeln der Eichen, die in tiefere Regionen vordringen, bleiben erhalten. Bei sinkenden Grundwasserpegeln hilfreich.

