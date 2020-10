Hannover

Die Folgen der Klimakrise werden auch in der Eilenriede und den anderen städtischen Wäldern immer deutlicher. Durch die Witterungsextreme der vergangenen drei Jahre sind viele Bäume abgestorben oder stark geschädigt. Folge: In der diesjährigen Fällsaison, die am Mittwoch beginnt, müssen kranke oder tote 1135 Bäume geschlagen werden – mehr als je zuvor.

Dabei handelt es sich vor allem um Rotbuchen (437 Bäume) und Birken (323 Bäume), die zusammen knapp 70 Prozent der Gesamtmenge ausmachen. Das teilte die Stadt am Montag mit. Gefällt werden müssen sie aus Gründen der Verkehrssicherheit, weil sie eine potenzielle Gefahr für Menschen darstellen.

Problem der Trockenheit

Es ist vor allem die anhaltende Trockenheit, unter der die Bäume leiden. 2018 war deutschlandweit das wärmste und sonnigste Jahr seit Beginn der regelmäßigen Aufzeichnungen. Und es war eines der seit 1881 trockensten Jahre. Auch die Niederschlagsmengen 2019 und 2020 konnten das nicht kompensieren, auch sie fielen im Vergleich zum langjährigen Mittel deutlich zu gering aus.

Durch solche Extreme geschwächt, werden die Bäume auch anfälliger für Schädlinge. Während das 2018 noch nicht so gravierend ins Gewicht, mussten schon 2019 rund 700 kranke und abgestorbene Bäume gefällt werden. Eine Zahl, die sich in diesem Jahr noch einmal dramatisch erhöht hat. Der reguläre Holzeinschlag wird daher auch in dieser Saison wie bereits im Vorjahr vollständig ausgesetzt.

Die Fällungen, die am Mittwoch beginnen, werden bis März kommenden Jahres durchgeführt. Dabei kann es zu Sperrungen von Wald- und Feldwegen kommen. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Forstbetriebs werden es nach Möglichkeit vermeiden, Hauptwege während des Berufsverkehrs zu sperren“, versichert Stadtsprecher Dennis Dix. Erst vor vier Wochen hatte wegen entsprechender Baumfällungen an einem Sonntag der Messeschnellweg zwischen Pferdeturm und Seelhorster Kreuz komplett gesperrt werden müssen.

Förster setzen auf natürliche Verjüngung

Beim Baumnachwuchs setzen die Förster in den städtischen Wäldern allerdings auf eine natürliche Verjüngung. „Beim natürlichen Aussamen kommen mehr Pflanzen auf die Fläche, und deren Wurzelwerk entwickelt sich besser“, erklärt Dix. „Diese Bäume sind stabiler und besser an ihren Standort angepasst.“ Ausnahme ist die Eiche, die mehr Licht benötigt und deshalb an dicht bewachsenen Standorten keine Chance hat. Die soll auch künftig an entstandenen Lichtungen gezielt angepflanzt werden.

Von Andreas Krasselt