Eilenriede: Der Klimawandel macht auch vor Hannovers Stadtwald nicht halt

Hannover

Dieser Wald mitten in einer Großstadt ist ein wahres Geschenk. Er kühlt in der Hitze des Sommers, erfreut die Besucher mit sattem Grün und würziger Luft im Frühjahr, ist auch im Herbst und Winter Zufluchtsort für Menschen, die die Natur brauchen. Also alle.

Er tröstet in der Corona-Pandemie allein mit seiner Anwesenheit und senkt den Blutdruck gestresster Bürger zu jeder Jahreszeit. 640 Hektar Eilenriede machen die Hannoveraner zu zufriedenen Stadtmenschen. Doch ist die Eilenriede auch zufrieden mit den Menschen?

Rotbuchen, Birken und Fichten leiden

Zumindest leidet sie enorm. Der Klimawandel macht auch nicht vor dem Stadtwald halt. „Rotbuchen, Birken und Fichten sind derzeit am stärksten durch den Klimawandel geschädigt“, berichtet Stadtsprecher Dennis Dix.

Die Fichte, die allerdings nur ein Prozent des Baumartenanteils ausmache, werde es wohl in 25 Jahren hier nicht mehr geben. „Die Rotbuchen und Birken werden voraussichtlich auch in 25 Jahren noch in der Eilenriede existieren.“ Auch ein weiterer hier ansässiger Baum könnte vor dem Klimawandel kapitulieren. „Die Stieleiche könnte zukünftig von der Traubeneiche ersetzt werden. Die Traubeneiche gilt als etwas resistenter gegen Trockenheit“, so Dix.

Müllaufkommen steigt an

Vom menschgemachten Klimawandel einmal abgesehen beweist auch beim ganz normalen Besuch nicht jeder Bürger und jede Bürgerin Respekt und setzt dem Stadtwald heftig zu. Speziell seit einem Jahr, also im Zuge der Corona-Pandemie, entdecken immer mehr Menschen ihren Stadtwald für sich. Und das hat Folgen.

Plötzlich sind gesprühte Graffiti auf Baumrinden zu sehen, manche Besucher nutzen den Wald durchaus verständlich als Picknickfläche – aber hinterlassen zum Unverständnis anderer Bürger ihren ganzen Müll dort. Überall zwischen Sträuchern und Bäumen sind gebrauchte Papiertaschentücher und Mund-Nasenschutz-Masken zu sehen, dazu Zigarettenkippen, die mindestens zehn Jahre benötigen, um in der Natur endgültig zu verrotten.

Es gebe ein erhöhtes Müllaufkommen und breitere Trampelpfade, stellt auch Stadtsprecher Dix fest. Diese seien unerwünscht, denn „auf dem verdichteten Boden wachsen keine Pflanzen mehr, und Tiere haben im sowieso schon viel zu stark frequentierten Wald keine Rückzugsgebiete mehr“.

Jugendliche und erwachsende Fahrradfahrer sowie Gruppen von Spaziergängern, die diese Pfade gern frequentieren, sollten bedenken, dass sie hier nicht abgesichert sind, wenn im Naturwald mal ein ohnehin morscher Ast heruntersegelt. Dix: „Trampelpfade sind keine angelegten, offiziellen Wege, auf denen ein Verkehr eröffnet wird.“ Sie gehörten zur übrigen Waldfläche. „Deshalb finden auf Trampelpfaden, genauso wie auf der übrigen Waldfläche, keinerlei Verkehrssicherungsmaßnahmen statt.“

Vermehrt Probleme im Bereich der Straßenbäume 

Das ist anders außerhalb der Eilenriede in der Stadt, die natürlich auch nicht ganz baumlos ist. Prächtige Alleen mit Kastanienbäumen, Straßenzüge voller Sommerlinden mit sowohl wohlriechenden als auch klebrigen Lindenblüten, einzelne Weiden, Ahornbäume und Eschen müssen beobachtet werden, um Unfälle mit herabstürzenden Ästen zu verhindern. Denn auch diese Bäume leiden unter der Erderwärmung.

„Derzeit sehen wir im Bereich der Straßenbäume vermehrt Probleme bei den Baumarten Ahorn, Ebereschen und Mehlbeeren“, sagt Dix. In Park- und Grünanlagen seien es vermehrt große alte Rotbuchen, welche aufgrund starker Vitalitätsverluste stark zurückgeschnitten oder gefällt werden müssten. Die Stadt setzt hier auf Bäume, die dem Klimawandel eher trotzen können als einheimische empfindsamere Arten. „Im Bereich der Straßenbäume sind es zum Teil fremdländische Baumarten wie die Zerreiche aus Südeuropa, Kleinasien oder der Amberbaum aus Nordamerika, die als klimaresellient gelten und vermehrt eingesetzt werden.“

Schwache Fichten im Deister

Schaut man über die Stadtgrenzen hinaus, werden die Folgen des Klimawandels für die Bäume noch auffälliger. Schwache Fichten im Deister und noch schlimmer im Harz können dem Borkenkäfer nicht trotzen. „Der geringe Niederschlag und die starken Hitzeperioden haben dem Wald auch dieses Jahr immens zugesetzt“, sagte Alexander Ahrenhold, Sprecher des Forstamts Saupark in Springe, der NP schon Ende 2020.

Vor allem der Borkenkäfer verursachte erneut riesige Schäden an den durch die Trockenheit geschwächten Bäumen. Die Fichte ist vor allem so stark betroffen, weil sie nur sehr flache Wurzeln schlägt und deshalb auf regelmäßigen Regen besonders angewiesen ist. Und den gibt es eben immer seltener: Obwohl die meisten Menschen das Gefühl haben dürften, dass die letzten Wochen total verregnet war, meldete der Deutsche Wetterdienst am Mittwoch den achten zu trockenen Frühling in Folge.

Von Petra Rückerl