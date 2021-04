Eilanträge gegen Ausgangssperre in der Region Hannover haben Erfolg

Hannover

Die Anordnung der nächtlichen Ausgangssperre durch die Regionsverwaltung beschäftigt bereits die Justiz – das Verwaltungsgericht Hannover hat am Karfreitag den Eilanträgen von vier Personen aus der Region stattgegeben. Die 15. Kammer betonte in ihrem Beschluss zunächst, dass es bei der Entscheidung nicht um das „Ob“ weitergehender Maßnahmen ginge, sondern um die Wahl des Mittels einer nächtlichen Ausgangssperre.

Ist die Ausgangssperre verhältnismäßig?

Es bestünden, so das Verwaltungsgericht, „Bedenken, ob die Anordnung der Ausgangssperre verhältnismäßig sei - insbesondere im Hinblick auf die Frage, ob es sich bei der angeordneten Maßnahme um das mildeste - gleich geeignete - Mittel handele.“ Ferner führt das Gericht in seiner Mitteilung aus, dass die Region Hannover als Antragsgegnerin nicht ausreichend dargelegt habe, dass die Ausgangsbeschränkungen das letzte geeignete Mittel seien, um die Pandemie und die steigenden Infektionszahlen wieder in den Griff zu bekommen, so eine Sprecherin des Verwaltungsgerichtes. Fraglich ist also, ob nicht noch andere Maßnahmen geeignet gewesen wären, um die Situation wieder unter Kontrolle zu bringen. Welche das sein könnten, wollte die Sprecherin nicht kommentieren. Nahe liegend wären laut Juristen aber etwa eine allgemeine Maskenpflicht im öffentlichen Raum oder aber eine Testpflicht bei der Inanspruchnahme von körpernahen Dienstleistungen gewesen.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Antragsteller können sich frei bewegen

Die identischen Entscheidungen bedeuten nicht, dass die Ausgangssperre wackelt. Noch nicht. Tatsächlich ist es unwahrscheinlich, dass die Richter noch bis zum Ende der Maßnahme am 12. April in einem Hauptsacheverfahren eine so weitreichende Entscheidung treffen könnten, so ein Jurist zur NP. In einem Eilverfahren könnte dagegen nur ganz konkret für oder gegen den Antragsteller entschieden werden.

In diesem Fall führe das nun dazu, dass sich die vier Antragsteller während der Ausgangssperre frei bewegen könnten, während alle anderen zu Hause bleiben müssten. Wie sie ihren Anspruch bei Kontrollen gegenüber der Polizei deutlich machen könnten, sei aber noch unklar, so die Sprecherin. Die Entscheidungen in den Eilverfahren hätten aber durchaus eine Signalwirkung für eine grundsätzliche Überprüfung der Maßnahme vor Gericht. Die Region Hannover kann zudem Beschwerde gegen die Entscheidung beim OVG Lüneburg einreichen.

Von Zoran Pantic