Eifersuchtstragödie: Sieben Jahre Haft für 15 Messerstiche

Für sieben Jahre muss Ibrahim J. (33) ins Gefängnis. Am Dienstag wurde er vor der Schwurgerichtskammer wegen versuchten Totschlags verurteilt. „Ich hätte mir gewünscht, dass Sie mit uns reden“, begann Richter Stefan Joseph das Urteil. Aber das war nicht geschehen. Und das Gericht musste feststellen, dass man die Beziehungsgeschichte zwischen Ibrahim J. und seiner Frau (31) nicht ganz aufklären konnte.

Am 8. September 2019 kam es (mal wieder) zum Ehekrach. Das Opfer hatte den Angeklagten in die Wohnung in der Vahrenwalder Straße gelassen. Dabei hatte J. ein Näherungsverbot. Die Mutter von zwei Kindern floh vor ihrem wütenden Mann und sprang aus dem Badezimmerfenster im ersten Stock. Er schrie herum: „Heute ist Dein letzter Tag.“

Angeklagter ist geständig

„Das Geständnis über ihre Verteidiger war ehrlich“, erklärte der Richter. Bislang war Ibrahim J. auch ohne Vorstrafen. „Sie haben versucht, den ehelichen Konflikt mit sich alleine auszumachen. Sie haben das Problem in sich hinein gefressen“, sagte Joseph.

Bis zum totalen Gewaltexzess. Als sich die Mutter seiner Kinder nach dem Sprung auf dem Hof wieder aufrichtete, stürzte der Angeklagte mit einem Schlachtermesser auf sie zu. 15 Mal stach er auf seine Frau ein. Ein Wunder, dass sie das überlebt hat. Die beiden Kinder des Ehepaares bekamen die blutige Auseinandersetzung hautnah mit.

Eifersucht war das Motiv

Am Abend zuvor hatte Ibrahim J. Facebook-Fotos seiner Frau gesehen. Dort zeigte sie sich in Unterwäsche und gab Liebesschwüre ab, sie galten nicht dem Angeklagten. Verwandte von J. hatte den Facebook-Account geknackt und ihm dann die Bilder gezeigt.

„Sie wollten Ihre Frau töten“, befand Richter Joseph. Die Kammer konnte auch keinen Rücktritt vom Totschlagsversuch erkennen. „Nicht nach 15 Messerstichen.“ Anwalt Clemens Anger hatte genau diesen Rücktritt ins Spiel gebracht. Er hatte auf eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und zehn Monaten wegen gefährlicher Körperverletzung plädiert. Die Staatsanwältin hielt zehn Jahre für angemessen.

Und es hätte auch noch mehr werden können: Ibrahim J. hatte ein Kontaktverbot, trotzdem suchte er seine Frau. Als sie aus dem Badezimmer sprang, war die Situation vorbei. Der Angeklagte ging hinterher und stach zu. Vorher hatte er noch 1500 Euro Bargeld in der Wohnung eingesteckt. Anschließend war der Täter untergetaucht. „Das spricht für ein planvolles Vorgehen“, meinte der Richter. Man braucht nicht viel Fantasie, um an Mord zu denken. Mordqualifikationsmerkmal: niedere Beweggründe (Eifersucht).

Von Thomas Nagel