Eier-Attacken auf Polizei-Wache in Hannover

Ein dummer Halloween-Scherz oder Protest gegen die Corona-Regeln? In Hannover hat es Eier-Attacken auf eine Polizeidienststelle gegeben. Das Kommissariat in der Nordstadt ist mit rohen Hühnereiern beworfen worden. Dabei gab es Beschädigungen an Schutzfolien der Fenster.

Wie die Polizei an Sonntag mitteilte, landeten am Sonnabend gleich zweimal Eier an den Scheiben der Wache an der Bodestraße. Gegen 19.35 Uhr und gegen 20.45 Uhr knallten die Wurfgeschosse gegen die Fensterfront der Polizei an der Straßenseite.

Von den Tätern fehlt jede Spur. Das Motiv für die Taten ist der Polizei ebenfalls nicht bekannt.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Nordstadt unter der Telefonnummer 0511/1093117 zu melden.

