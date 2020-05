Eichenprozessionsspinner breitet sich in Hannover aus

Hannover

Er ist 25 bis 32 Millimeter groß, nachtaktiv und lebt in Gruppen an Eichen. Zu seinen Feinden gehören Vögel wie Kuckuck und Pirol sowie Käfer wie der Kleine und der Große Puppenräuber. Bis zu 200 Nachkommen produziert ein Weibchen pro Jahr. Um zu fressen, rotten sich die Raupen des Eichenprozessionsspinners zusammen, bis zu 30 kriechen nebeneinander in die Kronen ihrer Wirtsbäume. Das sieht aus wie bis zu zehn Meter lange Prozessionen, daher der Name.

Auch in Hannover ist der Nachtfalter mit dem lateinischen Namen Thaumetopoea processionea seit dem vergangenen Jahr aktiv. Damals war ein Baum am Steuerndieb in der Eilenriede betroffen, die Stadt hatte ihn beobachten lassen. In diesem Jahr kehrten die Raupen an den Baum zurück und hatten sich auf vier weitere Eichen ausgebreitet. Alle fünf Bäume seien in den jüngsten Tagen von Fachleuten abgesaugt worden, berichtete Stadtsprecher Dennis Dix am Dienstag. Anders seien die Tiere nicht zu beseitigen. Das sei aber wichtig, denn der Eichenprozessionsspinner gilt als gefährlich sowohl für Menschen, als auch für Tiere. Am Mittwoch wurden weitere zwei Bäume am Steuerndieb von den Eichenprozessionsspinnern befreit.

Gefährliches Nesselgift

Die Körper der Raupen sind umgeben von sogenannten Brennhaaren. Die sind mit Widerhaken versehen und mit dem Nesselgift Thaumetopein, einem Eiweiß, das starke allergische Reaktionen hervorrufen kann. Quaddeln und Hautrötungen etwa, Schwindel, Fieber, Atembeschwerden oder Augenreizungen. „Auch Wild- und Haustiere reagieren empfindlich auf die Gifthaare“, warnt Stadtsprecher Dix. Über deren Fell könnten die gefährlichen Härchen der Raupen ebenfalls weitergegeben werden. „Als Schutz“, warnt Dix, „sollten Raupen und Nester nicht berührt werden.“ Ist das doch passiert, unbedingt die Kleidung wechseln, bei 60 Grad waschen und selbst gründlich duschen.

Auch die sogenannten Gespinst- und Knospenmotten sind aktiv in der Stadt. Sie spinnen ein silbrig-weißes Netz an Sträucher oder Bäume, betroffen sind etwa Pfaffenhütchen, Weißdorn, Traubenkirschen, Weiden oder Obstbäume. Das sieht aus, als hätte Aktionskünstler Christo die Pflanzen mit Gespensterstoff überzogen, ist aber ungefährlich.

Raupen bei der Stadt melden

Sowohl der Eichenprozessionsspinner, als auch Gespinst- und Knospenmotten breiten sich wegen der Klimaerwärmung von Jahr zu Jahr stärker aus. In Deutschland sind mittlerweile alle Bundesländer vom Eichenprozessionsspinner betroffen, meldet die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, in Niedersachsen vor allem Brome ( Gifhorn), Wietmarschen (Grafschaft Bentheim), Gartow (Lüchow-Dannenberg) sowie Lüneburg.

Wer den Eichenprozessionsspinner an Bäumen im Stadtgebiet sieht, möchte sich beim Fachbereich Umwelt und Stadtgrün melden, bittet Stadtsprecher Dix. Telefonisch unter 05 11/16 84 38 01 oder per Mail: 67.70@hannover-stadt.de. Dann werde der Schädling entfernt.

Von Verena Koll