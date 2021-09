Ehrenmord oder Blutrache: So schützt das LKA Niedersachsen Opfer

Hannover

Das Dezernat 25 beim Landeskriminalamt Niedersachsen (LKA) ist eine Abteilung, über die selbst LKA-Mitarbeiter, die nicht zum Team um Dezernatsleiter Bert M. gehören, kaum etwas wissen. „Wir sind hier abgeschottet vom Rest der Behörde untergebracht, denn jede Info, jeder Name, der nach außen dringt, könnte Menschenleben gefährden“, erklärt Bert M, der im echten Leben anders heißt. Zum Schutz der Personen kann er nur anonym sprechen.

Auch konkrete Zahlen, was diese intensive Polizeiarbeit den Steuerzahler kostet und wie viele Zeugen oder Opfer von Straftaten aktuell in Niedersachsen unter dem Schutz des Dezernats 25 stehen, will der Erste Kriminalhauptkommissar ungern nennen. Nach Angaben des Bundeskriminalamts (BKA) ist die Zahl der Zeugenschutzfälle sowie der im sogenannten operativen Opferschutz rückläufig. 2020 mussten 322 Zeugen (2019: 343) und 213 Opfer (2019: 272) geschützt werden.

Zeugenschutz für Drogenkuriere und Rockerbosse

Auch in Niedersachsen bestätigt sich dieser Trend, zumindest was den Zeugenschutz betrifft. Die Zahl der zu schützenden Opfer habe in den letzten Jahren jedoch spürbar zugenommen, sagt der LKA-Mann. Und: Auch im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Hannover werden aktuell mehrere Personen betreut. Alle Details darüber hinaus sind Verschlusssache.

Doch was sind das für Menschen, für die nur noch die Flucht bleibt? Was sind die Spielregeln, die ihnen die Polizei auflegt, wenn sie ins Schutzprogramm kommen? Und ist es in Zeiten des Internets und der sozialen Netzwerke überhaupt möglich, eine Identität bis zur Unkenntlichkeit verschwinden zu lassen?

„Im Zeugenschutz haben wir es vorwiegend mit Männern zu tun, die vor Gericht aussagen müssen. Beispielsweise Drogenkuriere oder Rockergrößen, die gegen frühere Komplizen aussagen. Wir sorgen für ihren Schutz, damit der Prozess nicht platzt und die schwerwiegende Straftat beweiskräftig aufgezeigt werden kann“, schildert Bert M.

Opferschutz als letzte Chance

Beim Operativen Opferschutz geht es nicht um Zeugenaussagen, Drogenringe oder andere kriminelle Strukturen. Hier sind meist die eigene Familie der Opfer oder verschmähte Liebhaber und Ehemänner der größte Feind. „Betroffen sind in diesen Fällen fast immer Frauen, viele von ihnen sind zugewandert. Oft haben sie extreme häusliche Gewalt erlebt. Und natürlich sind in diesen Fällen auch immer wieder Kinder betroffen, die wir dann mit betreuen. Mit Kindern steigt das Risiko, dass Informationen nach außen dringen“, berichtet der erfahrene LKA-Mann. Zwangsheirat, Blutrache oder die verletzte Familienehre würden häufig eine Rolle spielen.

Erst wenn die zuständigen Polizeidienststellen alle rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft haben, doch auch Platzverweise, Kontaktverbote die Gewalt- und Hassspirale nicht durchdringen können, kommt das Dezernat 25 ins Spiel. Bert M.: „Wir sind quasi die letzte Instanz, wenn es keine Möglichkeit mehr gibt, das Leben dieser Menschen zu schützen. Wir kommen erst ins Spiel, wenn die Gefahr explodiert und es keine Alternative zur Flucht aus dem alten Leben gibt.“

Kein Kontakt zum alten Umfeld

Während die Zielrichtung bei Opfern und Tätern, die vom LKA geschützt werden, eine andere ist, sind die Maßnahmen gleich: Jeder, der ins Schutzprogramm will, wird von den Beamten zunächst bis in den letzten Winkel durchleuchtet, um das Risiko einzuschätzen. Lange überlegen, ob sie den Schritt gehen wollen, können die Betroffenen nicht. „Wenn sie sich dafür entschieden haben, müssen sie ihr altes Leben sofort hinter sich lassen.“

Damit legen diese Männer und Frauen ihr künftiges Leben komplett in die Hände der LKA-Beamten. „Wir nehmen sie komplett aus ihrem Umfeld raus. Die wichtigste Regel lautet: Absolut kein Kontakt mehr in das alte Umfeld. Und Zuverlässigkeit. Das ist der Deal“, so der Dezernatsleiter.

Sehr vielen sei diese Hürde zu groß, berichtet M.: „Der Preis, den man für den Schutz zahlt, ist sehr groß, das schreckt viele ab. Niemandem fällt die Entscheidung, etwa mit der eigenen Familie lebenslang zu brechen, leicht.“ Der LKA-Mann nimmt es professionell: „Wir können nur ein Angebot machen, am Ende ist jeder selbst für seinen Schutz verantwortlich. Bislang ist noch keine Schutzperson von uns zu Schaden gekommen.“

Neue Identität, Job, Freunde

Wer doch weitermacht, bekommt eine neue Identität. „Und damit bauen sie sich an einem neuen Ort, der je nach Gefahrenlage sogar im Ausland sein kann, ein komplett neues Leben auf. Neues soziales Umfeld, neuer Job, neue Freunde oder Vereine.“ Die Polizisten versuchen alle Spuren zu kappen, die vom alten ins neue Leben führen. Ob bei Behörden, Versicherungen oder im Internet.

Doch die Digitalisierung und sozialen Netzwerke machen es den Beamten nicht leicht. Bert M.: „Wir geben uns größte Mühe die alte Identität unserer Schutzperson vollends zu löschen, aber es gelingt nicht immer alle digitale Spuren zu entfernen.“ Und noch ein Risiko gibt es: „Je besser sich Täter und Opfer kennen, desto stärker müssen wir die Spuren verwischen. Ein Ehemann weiß schließlich sehr genau über die Gewohnheiten seiner Frau bescheid“, sagt der Dezernatsleiter.

Vor allem Opfer betreut das Dezernat 25 oft über „sehr viele Jahre“. „Deren Lebensgeschichten gehen einem gelegentlich unter die Haut“, gibt Bert M. zu. Mit einer Legende will er dann aber doch noch aufräumen: „Action-Momente, wie man sie aus amerikanischen Krimis kennt, gibt es bei uns nicht. Auch schwarze Sonnenbrillen sind nicht Teil unserer Berufserfahrung. Aber dennoch sind wir ganz schön dicht dran. Eine Kollegin war sogar schon händchenhaltend mit im Kreißsaal.“

Von Britta Lüers