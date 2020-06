Ehrenamtlicher Betreuer als Erbschleicher verurteilt

Hannover

Nun hat es Lutz R. (60) zum zweiten Mal schwarz auf weiß: Er ist ein Erbschleicher. Er hat gewerbsmäßig sehr kranke, sehr alte Menschen abgezockt. Dafür wurde er im Landgericht Hannover in sieben Fällen wegen gewerbsmäßiger Untreue zu 15 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt.

„Sie wussten definitiv, dass die Testamente nicht ordnungsgemäß zu Stande gekommen sind“, urteilte Richter Martin Grote. Die 34.000 Euro, die Lutz R. als Testamentsvollstrecker erhalten hatte, muss der Angeklagte zurückzahlen. Und er muss eine Geldauflage von 12.000 Euro erfüllen. Zahlbar an die Deutsche Demenzhilfe. Die Geldauflagen dürften den geldgierigen Rentner am meisten schmerzen.

Angeklagter beteuert seine Unschuld

Und dabei hat Lutz R. noch Glück gehabt. Bei einer Hausdurchsuchung fand die Polizei eine „Vermögensaufstellung“. In zwölf Fällen hat sich der ehrenamtliche Betreuer als Testamentsvollstrecker einsetzen lassen. Gewinn für den Angeklagten: 137.000 Euro. Lutz R. war von 1994 bis 2012 ehrenamtlicher Betreuer. Im Gericht berief er sich auf sein Engagement für die Gesellschaft.

Angeklagt wurden nur drei Fälle, die eindeutig waren. Im ersten Prozess Ende 2017 wurde Lutz R. zu einem Jahr und zehn Monaten verurteilt. Der Bundesgerichtshof ( BGH) hob das Urteil wegen Rechtsfehlern auf. In der Revisionsverhandlung leugnete der Angeklagte erneut, etwas von der Geschäftsunfähigkeit der Senioren gewusst zu haben. Im Plädoyer meinte sein Anwalt: „Die Notare hätten die Testierunfähigkeit der Senioren feststellen müssen. Drei Notaren ist nichts aufgefallen.“

30.000 Euro für „Testamentsvollstrecker“

Dieses Argument konnte Richter Grote leicht entkräften. „Notare sind keine Hilfsärzte. Der Angeklagte kannte hingegen die ärztlichen Gutachten.“ So auch von Gerda Meyer (92, Name geändert). Den Weg in den Speisesaal im Pflegeheim fand sie nicht mehr ohne fremde Hilfe. Ab 2006 hatte sie Pflegestufe II. Zwei Monate nach der Übernahme der Betreuung bewegte Lutz R. die demente Frau dazu, das Testament zu verändern. Dafür kassiert er als „Testamentsvollstrecker“ 30.000 Euro.

Im Revisionsprozess wurde ein weiterer der angeklagten Fälle eingestellt. Weil die Taten so lange zurücklagen und die Beweisaufnahme schwer geworden wäre, lautete die Begründung. Da Lutz R. sein „Honorar“ stückweise abhob, ging der BGH jeweils von Einzeltaten aus. Auch wenn unter dem Strich lediglich zwei Opfer blieben, meinte Richter Grote: „Zwei Fälle reichen aus, um ein System zu erkennen.“

Von Thomas Nagel