Mitten in der Nacht, wenn die ganze Familie im Tiefschlaf ist, bricht plötzlich ein Feuer aus. Dicke Rauchschwaden versperren den Fluchtweg über die Eingangstür. Eine Terrassentür gibt es nicht. Es bleibt nur der Sprung aus dem Fenster – ein Alptraum für Jeden.

Joachim Hildebrandt (34) ist genau das im Mai vergangenen Jahres passiert. Dramatische Minuten für die junge Familie, die Kinder waren damals ein und drei Jahre alt. Dass am Ende alles gut ging, hat er seinem Ehrenamt zu verdanken. Der 34-Jährige ist seit acht Jahren Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr in Dehnsen ( Alfeld) und inzwischen Ortsbrandmeister. Nur weil er ein Alarmgerät bei sich hatte – sowie durch das schnelle Eingreifen seiner Kollegen – konnte die Familie rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. „Da habe ich wirklich noch mal gemerkt, wie wichtig die Feuerwehr ist.“

Dehnsen erreicht nur knapp die Mindeststärke

Doch in einigen Orten gibt es immer weniger ehrenamtliche Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr. An der Stützpunktwehr in dem Dorf Dehnsen mit 400 Einwohnern in Alfeld sind es derzeit 26 aktive Freiwillige. „Vor ein paar Jahren waren wir noch um die 40“, erzählt Hildebrandt. Weniger als 26 Männer und Frauen dürfen es nicht werden, andernfalls fällt die Wehr unter die vorgegebene Mindeststärke. Was passiert, wenn es irgendwann nicht mehr genügend Ehrenamtliche gibt? Allein die elf niedersächsischen Berufsfeuerwehren können den Bedarf kaum decken. „Um wenige Personen darf diese Grenze unterschritten werden“, erklärt Klaus-Peter Grote, Vizepräsident des Landesfeuerwehrverbandes. „Es kann dann eine Zugalarmierung erfolgen, bei der zwei bis drei Feuerwehren alarmiert werden und ausrücken.“ Doch damit es erst gar nicht so weit kommt, werde ständig Nachwuchs gesucht.

Einsätze werden umfangreicher

Aber woran liegt es, dass die Zahl der Aktiven in den Freiwilligen Feuerwehren so niedrig ist? „Die Leute machen sich keine Gedanken, was alles an einer Freiwilligen Feuerwehr hängt. Ihnen ist nicht bewusst, dass wir da sind, wenn etwas passiert“, so Hildebrandt. Und das in Zeiten, in denen sich die Einsätze verändern. „Sie sind naturbedingt mehr und auch umfangreicher geworden.“ Sei es durch Unwetter, sei es durch die jetzt immer wieder auftauchenden Ackerbrände. Müssen die Helfer allerdings erst aus dem Nachbarort kommen, dauert alles wesentlich länger.

Doch es gibt noch mehr Gründe für die sinkenden Zahlen. „Früher wurde im Dorf gearbeitet, heute arbeiten viele außerhalb. Auch Montagearbeit hat heute ein ganz anderes Ausmaß als früher“, so der 34-Jährige. Und das wäre häufig auch die Begründung, sich gegen die Freiwillige Feuerwehr zu entscheiden. „Die Ausrede ,dafür habe ich keine Zeit' kann ich nicht mehr hören“, sagt Hildebrandt. Denn wenn mehrere Leute wenig Zeit hätten, sei das immer noch viel Wert. So ergänzen sich zum Beispiel auch in Dehnsen zwei Schichtarbeiter mit ihren Verfügbarkeiten. Viele ziehe es inzwischen aber auch in die Städte, näher an die Arbeitsstelle. „Wer will denn heute noch auf dem Dorf wohnen?“

Videos für die Suche neuer Mitglieder

Die Wehr versucht ständig, neue Mitglieder zu gewinnen, sie hat in Kooperation mit den anderen Kameraden der Stadt Alfeld den Imagefilm „Ich.Du.Wir“ gedreht. „Wir versuchen immer, im Munde der Leute zu bleiben“, erzählt Hildebrandt. Dennoch sei das oftmals ein Kampf gegen Windmühlen.

Nicht so bei Kevin Pagel. Der 16-Jährige ist seit zehn Jahren in der Freiwilligen Feuerwehr Dehnsen. Im vergangenen Jahr ging es für ihn von der Jugendfeuerwehr in den aktiven Dienst. „Es macht mir viel Spaß und es ist toll, dass mir die Leute vertrauen.“

FeuerwehrWilli André Willer (43) – auch FeuerwehrWilli genannt – dreht neben seinem Job als Informatiker leidenschaftlich gerne Videos zum Thema Feuerwehr. Er selber ist seit seiner Jugend in der Freiwilligen Feuerwehr Vesbeck ( Neustadt). Mehr durch Zufall entwickelte sich die Idee für die Videos. „Ich habe Anfang 2018 ein Informationsblatt zum Setzen eines Standrohres erstellt, was anschließend durch die Decke ging.“ Daraufhin kamen jede Menge Anfragen bezüglich eines Videos zu dem Thema. Und dann nahm alles seinen Lauf. Inzwischen dreht der 43-Jährige Kurzfilme zu den Grundlagen der Feuerwehr. So zum Beispiel wie man eine Rettungsgasse bildet, wie eine Unfallstelle richtig abgesichert wird und wie Feuerwehrautos aufgebaut sind. „Außerdem mache ich viel in der Nachwuchsarbeit, fahre zu den Feuerwehren und drehe mit ihnen einen Film.“ In Godshorn gab es daraufhin gleich vier neue Anmeldungen, auch in Braunschweig war Willer erfolgreich. „Nur in Schloß Ricklingen hat das leider nicht geklappt“, sagt er. Rund 20 Stunden steckt Willer pro Woche und neben seinem Beruf in das Ehrenamt. „Es macht mir einfach unheimlich viel Spaß. Die Kameradschaft gibt ganz viel zurück“, betont er.

Zahlen bestätigen langsamen Rückgang

Die Zahlen des Niedersächsischen Innenministeriums besagen ebenfalls einen langsamen, aber stetigen Rückgang. So lag die Zahl der Freiwilligen Feuerwehren in Niedersachsen 2009 noch bei 3356, 2015 sank sie auf 3299, 2017 waren es noch 3270 (aktuellere Zahlen liegen nicht vor, da der Bericht des vergangenen Jahres erst im Herbst des Folgejahres erscheint).

Die Zahlen der Mitglieder ähneln sich. Lag die Zahl 2002 noch bei etwas mehr als 130.000, sank sie 2009 auf 127.160. 2013 lag sie bei 125.013, während es 2017 noch 124.669 Mitglieder waren.

Demografischer Wandel gefährdet Feuerwehren

Zwar sei die Zahl der Einsatzkräfte entgegen dem Bundestrend zuletzt leicht gestiegen. Schon im Ergebnisbericht der Strukturuntersuchung der niedersächsischen Feuerwehren aus dem Jahr 2010 machte das Ministerium aber deutlich, dass unter „Berücksichtigung des demografischen Wandels zum einen die Leistungsfähigkeit, als auch die Einsatzbereitschaft der Feuerwehren langfristig gefährdet“ sei. Zudem würden unter anderem neue Bedrohungslagen hinzukommen, und auch die Technisierung und Digitalisierung stelle neue Anforderungen.

20 Schritte wurden deswegen erarbeitet, die den Auswirkungen des demografischen Wandels entgegenwirken sollen. Dazu zähle unter anderem der Ausbau der Niedersächsischen Akademie für Brand- und Katastrophenschutz, die Imagekampagne für die Feuerwehren oder eine Änderung des Brandschutzgesetzes, in der es unter anderem heißt, dass Aktive bis zur Vollendung des 67. Lebensjahres mitmachen dürfen. So spricht Regionsbrandmeister Karl Heinz Mensing derzeit von einer „guten und stabilen“ Situation, die Tendenz sei steigend. Dennoch müsse weiterhin auf das Thema aufmerksam gemacht werden.

Esperke freut sich über neue Mitglieder

In Esperke ( Neustadt) führte das bereits zum Erfolg. Ortsbrandmeisterin Marlena Gondesen übernahm vor zwei Jahren den Posten in dem Dorf mit rund 700 Einwohnern und stellte fest, dass die Altersstruktur der 35 Mitglieder bald Probleme bereiten könnten. „Es war absehbar, dass wir altersbedingt in den nächsten zehn Jahren etwa ein Drittel der Leute verlieren werden, da sie in den wohlverdienten Ruhestand gehen.“ Die 30-Jährige, die selber seit 20 Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr ist, handelte umgehend und startete die offensive „Löscheimer“, bei dem jeder Haushalt einen Eimer mit einem Infoblatt bekam. Außerdem gab es Einführungsabende, und eine Kinderfeuerwehr wurde gegründet.

„Wir konnten insgesamt zehn neue Mitglieder verzeichnen und sind nun erst mal gewappnet.“ Sie sieht verschiedene Gründe für die sinkenden Mitgliederzahlen. „Die Feuerwehr ist nicht mehr so attraktiv, vermutlich weil sie ein schlechtes Image hat und weniger professionell wirkt.“ Außerdem werde die Arbeit nicht wertgeschätzt. Für Gondesen war die Feuerwehr schon immer eine „innere Überzeugung“. „Man braucht sie einfach, und sie ist Teil der Dorfgemeinschaft.“

Schloß Ricklingen findet keinen Nachwuchs

Wie schwierig es für Freiwillige Feuerwehren ist, Nachwuchs zu gewinnen, macht ein Blick nach Schloß Ricklingen ( Garbsen) deutlich. Jugendwart Lothar Seidel (49) nennt Gründe: „Viele Kinder gehen zum Fußball oder haben andere Hobbys, die Schule geht länger, und auch Eltern üben mehr Druck aus.“ Der stellvertretende Jugendwart Michael Kuntze (40) kritisiert zudem den Umgang anderer Kinder mit der Freiwilligen Feuerwehr. „Teilweise werden unsere Kinder verspottet. Da fehlt die Anerkennung.“ Die Konsequenzen: „Wenn es so weiter geht, haben wir bald keine Kinderfeuerwehr mehr. Und dann würde die Feuerwehr irgendwann aussterben.“

Elf Jugendliche und fünf Kinder hat die Wehr derzeit. Als die Freiwillige Feuerwehr Schloß Ricklingen die Wettkämpfe der Stadtjugenfeuerwehr Garbsen austrug, konnte sie keine eigene Mannschaft stellen. Und das, obwohl bereits viel Arbeit in die Nachwuchssuche gesteckt wurde, etwa mit Videos und Flugblättern. Als Projekt für das ganze Dorf wurde ein alter Schießwagen, wie es ihn auf dem Schützenfest gibt, aufgekauft und in mühevoller Arbeit zu einer fahrenden Küche umgebaut. „Damit wollten wir zeigen, dass wir auch andere Sachen machen“, erklärt Kuntze. Ohne Erfolg. „Wir sind echt verzweifelt und sehr traurig.

Abwährtstrend bei Jugendlichen erstmals gestoppt

Immerhin: Nach Angaben des Innenministeriums konnte der Abwärtstrend bei den jugendlichen Mitgliedern in Niedersachsen 2017 erstmals gestoppt werden. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl um 198 auf 29.545. Die Mitgliederzahlen der Kinder- und Jugendfeuerwehren zusammen gesehen steigen seit 2009 kontinuierlich an (damals 36.552, heute 46.366). Die Jugendfeuerwehren erhöhten sich um drei auf 1971, die Kinderfeuerwehren um 64 auf 883.

Pia (16) ist eine von ihnen. Seit zehn Jahren ist sie in Schloß Ricklingen dabei. Später möchte sie bei der Berufsfeuerwehr arbeiten. „Ich bin von der Sache überzeugt“, sagt sie. Leonardo (11) ist seit fünf Jahren dabei: „Die Feuerwehr ist ziemlich wichtig. Wenn es im Dorf keine gibt, muss sie von weiter weg kommen, das dauert länger, und es kommen mehr Menschen ums Leben.“

