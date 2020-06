Ehemaliges Maritim-Hotel: Investor will Gebäude abreißen

Hannover

Tut sich endlich was am Gebäude – oder nicht? Schon seit einiger Zeit beobachtet Hannovers Politik kritisch den Baufortschritt beim ehemaligen Maritim-Hotel am Friedrichswall. Die Sanierung des maroden Betonbaus sollte gemäß Vertrag mit der Stadt längst beginnen. Jetzt wird allerdings klar, warum allenfalls ein paar Alibi-Arbeiten stattgefunden haben. Der Investor will nach Informationen der NP das Gebäude abreißen und hat sich bereits mit neuen Plänen an die Stadt gewandt.

Eigentümer ist nach wie vor die Friedrichswall GmbH, die zur Intown-Gruppe von Amir Dayan gehört. Diese soll jedoch einen neuen Projektentwickler an Bord geholt haben, der die neuen Planungen vorantreiben soll. Sie sehen auf der Fläche den Neubau von zwei Gebäuden vor. Erhalt und Sanierung des alten Maritim-Baus hält die Friedrichswall GmbH nicht mehr für wirtschaftlich.

Maritim: Suche nach Nachfolge-Hotelkette schwierig

Als Grund dafür soll diese eine Reihe von Gründen gegenüber der Stadt angeführt haben. Zum einen sehen die Investoren Probleme mit der Statik. Der Umbau ließe sich aus ihrer Sicht nur umsetzen, wenn diese für viel Geld ertüchtigt wird. Die technischen Anlagen müssten – anders als gedacht – komplett ausgetauscht werden, die Tiefgarage sei in schlechtem Zustand, der Brandschutz würde sehr teuer.

Auch ist das Gebäude aus Sicht der Friedrichswall GmbH nicht geeignet, um darin ein modernes Hotel heutigen gehobenen Standards unterzubringen, wie es der Investor eigentlich wollte – inklusive Skybar mit spektakulärem Blick auf das Neue Rathaus. Die Räume seien zu niedrig, um eine leistungsfähige Lüftung zu installieren. Zudem könne aus statischen Gründen ihre Größe nicht verändert werden, heißt es. Mehr als drei Sterne seien kaum zu erreichen. Deshalb gestalte sich die Suche nach einem Betreiber für das Hotel als schwierig.

So sollte es werden: Der Siegerentwurf für den Umbau des früheren Maritim-Hotels. Quelle: Architekt Christoph Mäckler

Den Abriss des früheren Maritim-Hotels und Bau von zwei neuen Gebäuden hält die Friedrichswall GmbH für die bessere Lösung. Was mögliche Nutzungen von diesen angeht, soll sich das Unternehmen offen für verschiedene Möglichkeiten gezeigt haben. Büros kämen in Frage. Die Firma soll der Stadt sogar angeboten haben, in den Neubauten Teile ihrer Verwaltung unterzubringen. Auch ein Hotel soll sich die Friedrichswall GmbH weiterhin vorstellen können, allerdings als Neubau mit gehobenem Standard.

Stadt soll Abriss-Plänen eine Abfuhr erteilt haben

Wie die NP aus Rathauskreisen erfuhr, hat die Verwaltung den Plänen jedoch bereits im Februar eine Abfuhr erteilt. Sie kann nicht nur über den Bebauungsplan Einfluss nehmen, sondern kann auch ein Wörtchen mitreden, weil sie Eigentümerin der Fläche ist, auf der das alte Maritim-Hotel steht. Mit dem Eigentümer der Immobilie besteht ein Erbbaurechtsvertrag. Auf dessen Einhaltung soll die Stadt pochen, weil dieser ausschließlich die Sanierung des Gebäudes, nicht aber einen Neubau vorsehe. Ohne das Vorliegen belastbarer Gutachten, aus denen hervorgeht, dass der Erhalt des Baus wirtschaftlich oder technisch unmöglich ist, will sie offenbar keinem Abriss zustimmen.

Auf Nachfrage der NP erklärt die Stadt, dass ihr aktuelle Abrisspläne des Vertragspartners nicht vorlägen. Die Friedrichswall GmbH sei „verpflichtet, das Gebäude nach einem durchzuführendem Architektenwettbewerb zu sanieren und dauerhaft als Hotel zu nutzen“, sagt Sprecher Dennis Dix. Die Stadtverwaltung erwarte „eine zügige Umsetzung der Verträge“ und „die Schadstoffsanierung als nächsten Schritt“.

