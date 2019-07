Hannover

Phil Collins, Rammstein und Pink spielten dieses Jahr schon im Stadion – wer kann das noch toppen? Er kann es: Ed Sheeran wird gleich zweimal auf Hannovers Messegelände spielen, jenem Areal, das 75.000 Menschen fasst und wo in den Vorjahren Künstler wie Guns N’ Roses, AC/DC und Eminem spielten.

Und der britische Superstar macht das mit kleinen Mitteln und großer Wirkung: Steht auf der Bühne mit seiner Gitarre und lässt es dank des raffinierten Einsatzes von Loop-Stations so klingen, als habe er ein ganzes Orchester dabei. Das können Sie erwarten:

Die Karten

Das Konzert am Freitag, den 2. August, ist bereits lange ausverkauft. Deshalb wurde tags drauf, am 3. August noch ein Zusatzkonzert anberaumt. Dafür gibt es noch Karten. Sie werden ausschließlich online – und, falls noch vorhanden, an der Abendkasse – verkauft und kosten im NP-Ticketshop jeweils 99,82 Euro.

Das Erlebnis

Ein Superstar macht sich rar: Außer Hannover stand bei dieser Tour nur der Hockenheimring auf dem Plan. Dort spielte Sheeran vor insgesamt 200.000 Menschen am 22. und 23. Juni. „Gut gelaunt, freundlich und authentisch präsentierte sich der Singer-Songwriter während einer zweieinhalb Stunden One-Man-Show seinen Fans„, schrieben die „ Stuttgarter Nachrichten“: „Immer wieder schäkerte er mit dem Publikum, forderte zum Sing-along, also zum Mitsingen auf. Die Antwort darauf waren Handylichtermeer und Fanchöre.“

Die „ Stuttgarter Zeitung“ beschreibt es so: „Mit Gitarre und Loop-Pedalen mischt er sich seine Songs selbst auf der Bühne, spielt seinen eigenen Chor ein und legt dann seinen Gesang darüber, weshalb er zu Beginn der Show noch einmal erklärt, dass hier auch wirklich alles live sei und keiner auf die Idee kommen könnte, es handle sich um Playback. Und dann beginnt er zu singen.“

Der Ablauf

Einlass auf das Areal ist ab 16 Uhr, Ende des Konzerts um 23 Uhr; Ed Sheeran spielt gegen 21 Uhr.

Zwei Künstler treten im Vorprogramm auf: Die schwedische Popsängerin Zara Larsson macht gegen 18.45 Uhr den Anfang. Sie gewann 2008 in ihrer Heimat die TV-Sendung „Talang“, das dortige Gegenstück zu „Das Supertalent“ und startete in den vergangenen Jahren mit ihrem tanzbaren Top richtig durch: 2013 wurde sie in Schweden zur „Live-Künstlerin des Jahres“ gekürt.

Als nächstes ist ab etwa 19.45 Uhr der britische Singer-Songwriter James Bay dran, in seiner Heimat spätestens seit seinem Nummer-eins-Debütalbum „Chaos and the Calm“ von 2015 ein Star. Der Nachfolger, „Electric Light“ von 2018, schaffte es immerhin auf Platz zwei. Bay hat zum Beispiel auch auf dem legendären Glastonbury-Festival gespielt.

Die Setlist

Die Setlist war bei den Konzerten der Tour bislang weitgehend unverändert. Also können sich vermutlich auch die Hannoveraner auf dieses Programm freuen:

Castle on the Hill – Eraser – The A Team – Don’t/South of the Border – Beautiful People – Bloodstream – I Don’t Care – Tenerife Sea – Hearts Don’t Break Around Here/All of the Stars/Give Me Love – Galway Girl – I See Fire – Thinking Out Loud – Photograph – Perfect – BLOW – Sing – Shape of You – You Need Me, I Don’t Need You

Die Security

Die Veranstalter raten wegen der obligatorischen Sicherheitsbestimmungen mit Bodycheck und Taschenkontrolle zu einer frühen Anreise. Laserpointer und Nietengürtel sind ebenso verboten wie Kameras, Selfiesticks und Getränkeverpackungen wie Flaschen, Dosen und Tetrapaks. Die Besucher mögen sich auf wesentliche Gegenstände wie Handy, Schlüssel und Portemonnaie beschränken und auf große Taschen, Handtaschen und Rucksäcke verzichten – alles über Din-A4-Format darf nicht mit ins Stadion genommen werden. Mehr Informationen gibt es in einem umfangreichen PDF-Dokument auf der Seite des örtlichen Veranstalters Hannovers Concerts.

Das Areal

Das Konzertgelände befindet sich im südlichen Bereich der Messe, auf der Freifläche zwischen Holzdach und Halle 27. Toiletten sind – nicht zuletzt in den umliegenden Messehallen – reichlich vorhanden. Dorthin können auch die Besucher evakuiert werden, falls es, wie bei dem Guns-N’-Roses-Konzert zu einem Gewitter kommen sollte. Aktuelle Wetterwarnungen finden sich zum Beispiel auf der Facebook-Seite der Veranstaltung. Erreichbar ist das Areal über die Eingänge West, Nord, Ost und Süd des Messegeländes.

Die Anfahrt

Es gibt zwar ausreichend Parkraum rund um das Messegelände. Wegen des zu erwartenden Verkehrsaufkommens ist aber eine Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln durchaus ratsam. Das geht mit den Stadtbahn-Linien 6 und 16 bis zur Haltestelle „Messe/Ost (Expo-Plaza)“, mit den Stadtbahn-Linien 8 und 18 bis zur Haltestelle „Messe/Nord“ oder mit der S-Bahn 4 zum Bahnhof Hannover Messe/ Laatzen.

Von Stefan Gohlisch