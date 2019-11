Eckhard Scholz will nicht in Hannovers Rathaus

Hannover

Der faire Umgang der Kandidaten und die großen Gesten nach der Entscheidung hatten schon am Wahlabend Spekulationen genährt: Kommt Eckhard Scholz möglicherweise für einen Posten im Rathaus unter dem neuen Oberbürgermeister Belit Onay in Frage? Der CDU-Kandidat hat dem jetzt früh einen Riegel vorgeschoben. „Ich habe kandidiert, um Oberbürgermeister unserer Stadt zu werden. Leider habe ich dieses Ziel verfehlt. Klar ist damit aber auch, dass ich für keine andere Funktion in der hannoverschen Stadtverwaltung zur Verfügung stehe“, teilte Scholz am Dienstag mit.

Der frühere VWN-Chef, der sich am Montagabend trotz Niederlage beim Karnevals-Auftakt der Lindener Narren gezeigt hatte, will sich „nun erst einmal schütteln“ und „anschließend neu orientieren“.

CDU-Chef würde Scholz gerne halten

Viele wünschen sich, dass Scholz der Politik erhalten bleibt. Er hatte mit viel Herzblut einen engagierten Wahlkampf geführt und für die CDU mit gut 47 Prozent der Stimmen ein mehr als achtbares Ergebnis eingefahren. Bei den vorangegangenen OB-Wahlen hatte die CDU deutlich schlechter abgeschnitten.

Kein Wunder, dass auch CDU-Landeschef Bernd Althusmann den zurzeit noch parteilosen Scholz gerne an seine Partei binden würde. „Du bist ein echter Typ, so einen wie dich braucht die CDU“, hatte Althusmann auf der Wahlparty verkündet. Ob Scholz auf das Angebot noch eingeht, bleibt abzuwarten.

Der neue OB Onay jedenfalls wird sich anderswo nach möglichen neuen Dezernenten umschauen müssen. Die Bereiche Kultur und Personal müssen neu besetzt werden. Zudem geht im Juni Stadtbaurat Uwe Bodemann in den Ruhestand.

Von Christian Bohnenkamp