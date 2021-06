Hannover

Seit Freitag läuft die Fußball-Europameisterschaft. Am Dienstag bestreitet die deutsche Nationalmannschaft ihre erste Partie um 21 Uhr gegen Frankreich. Trotz sinkender Inzidenzzahlen wird es Public Viewing mit tausenden Fans in diesem Jahr nicht geben, dafür können Fans die Begegnungen der EM in vielen Biergärten verfolgen. Dabei gilt die niedersächsische Corona-Verordnung: An einem Tisch können maximal zehn Personen aus drei Haushalten sitzen. Nicht mitgezählt werden doppelt Geimpfte, Genesene sowie Kinder bis 14 Jahre.

Weil viele Biergärten coronabedingt nur etwa die Hälfte an Besucherinnen und Besuchern hereinlassen können, erwarten die Inhaber einen besonders großen Andrang. Die NP hat nachgefragt, wie die Chancen auf einen Platz im Biergarten stehen und wo eine Reservierung möglich ist.

Waterloo-Biergarten

Im Waterloo-Biergarten gibt es aus logistischen Gründen keine Reservierungen. Beim EM-Auftakt am Freitag war es so voll, dass über den Zeitraum von einer halben Stunde Gäste abgewiesen werden mussten: „Und das wird am Dienstag auch nicht anders“, glaubt Geschäftsführer Robert Kirchner. Das Team empfiehlt deshalb ein rechtzeitiges Erscheinen: „Mindestens zwei bis drei Stunden vor Anpfiff“, heißt es auf Facebook. Nur gut, dass der Biergarten bei schönem Wetter sogar bereits um 11 Uhr öffnet.

Nordkurve

Wie auch im Waterloo-Biergarten können in die Nordkurve nicht die gewohnte Anzahl an Besucherinnen und Besuchern: „Wir mussten trotz niedriger Inzidenzzahlen unsere Kapazität auf die Hälfte herunterfahren“, bedauert Geschäftsführer Robert Kirchner. Dennoch: „Dass Fußballereignisse jetzt wieder möglich sind, freut uns natürlich.“ Die Nordkurve öffnet drei Stunden vor Spielbeginn. Im Innenbereich muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, zudem müssen sich alle Gäste über die Luca-App einchecken. Wer einen Platz in der Nordkurve ergattern will, sollte ebenfalls früh da sein. Reservierungen gibt es nicht.

Lister Turm

Der Biergarten am Lister Turm öffnet am Dienstag um 15 Uhr. Dort werden lediglich die Spiele mit deutscher Beteiligung gezeigt. Zwar sind sonst Gruppenreservierungen möglich, bei Übertragungen der EM-Spiele jedoch nicht.

Biergarten Bischofshol

„Ich fühle mich erlöst vom Corona-Druck und freue mich auf das Spiel am Dienstag“, sagte Inhaber Eckert Horst. Er erwartet, dass es in seinem Biergarten Bischofshol in der Eilenriede auch voll wird: „Deshalb haben wir einen Bereich abgesperrt und machen es das erste Mal bei einem Deutschlandspiel so, dass wir fünf Euro Eintritt nehmen.“ Auch hier gilt: Früh da sein, lohnt sich. Denn: Nur Besucherinnen und Besucher, die drei Stunden vor dem Spiel kommen, zahlen den Eintrittspreis. Wer noch früher da ist, kommt kostenlos in den Public Viewing-Bereich.

Lindener Turm

Der Lindener Turm zeigt alle Spiele mit deutscher Beteiligung sowie die Viertelfinal- und Halbfinalpartien und das Endspiel. „Frühes Erscheinen sichert die besten Plätze“, verspricht Geschäftsführer Ekkard Freier. Eine Reservierung ist auch im Lindener Turm nicht möglich. „Und der Biergarten ist jetzt schon jeden Tag gut gefüllt“, schwärmt Freier. Maximal 200 Personen können sich das Deutschlandspiel am Dienstag ansehen. Der Biergarten öffnet um 15 Uhr.

Stamme 96

Auch in der Stamme 96, die Sportsbar im Vereinszentrum von Hannover 96, können alle Partien der Europameisterschaft auf einer großen Leinwand und zahlreichen Flatscreens verfolgt werden. Für Spiele der Nationalmannschaft sind Reservierungen per E-Mail über info@stamme96.de möglich. Einen Platz vor der Leinwand gibt es für einen Mindestverzehr von 20 Euro.

Vier Jahreszeiten

Der Biergarten Vier Jahreszeiten öffnet am Dienstag um 12 Uhr. „Wir lassen so lange Gäste herein, wie wir garantieren können, dass die Abstände eingehalten werden können“, sagte eine Mitarbeiterin des Biergartens Vier Jahreszeiten. Beim Auftakt-Spiel am Freitag sei es bereits sehr voll gewesen: „Wegschicken mussten wir aber niemanden.“ Eine Reservierung ist im Biergarten Vier Jahreszeiten nicht möglich. 

Biergarten Gretchen auf dem Faust-Gelände

Der Biergarten auf dem Faustgelände überträgt alle Spiele der EM auf einer Großbildleinwand. „Bei Spielen mit Beteiligung der deutschen Mannschaft und den entscheidenden KO-Duellen gibt es eine zusätzliche Leinwand im Innenhof“, teilt der Biergarten auf seiner Webseite mit.

Anmerkung der Redaktion: Alle Angaben ohne Gewähr. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Stand: 14. Juni 2021.

Von Sophie Peschke