Hannover

So macht EM doch wieder Bock! Einen spannenden Gala-Auftritt der deutschen Elf sahen in Hannover wieder zahlreiche Fans und Fußballfreunde in Live-Atmosphäre – im Biergarten.

Im angenehmen Schatten der Eilenriedebäume hatten sich im Bischofsholer Biergarten – sinkender Inzidenz sei dank – rund 450 Zuschauer versammelt, um bei Bier, Weinschorle und Currywurst die deutsche Mannschaft gegen Portugal anzufeuern.

Und der Druck war zunächst groß – das war vor dem Spiel auch bei den Biergarten-Fans zu merken, von denen sich viele mit Trikot, einige sogar komplett in Schwarz-Rot-Gold-Gewandung in Schale geworfen hatten. Wie etwa sechs Jungs, die sonst gemeinsam Feldhockey spielen: Mit Mützen, Flaggen-Cape und der seit der Afrika WM geliebten (und manchmal auch gehassten) Vuvuzela-Tröte.

Vor Anpfiff ist die Stimmung bei ihnen am Tisch bereits nordkurventauglich, über einen Sieg für die deutsche Elf gibt es keine Diskussion, nur über die Anzahl der Tore – ob 2:1 oder 1:0 – und über die Schützen, ob nun Havertz, Gündogan oder Gnabry. Und wenn Ronaldo trifft? „Dann freuen wir uns, dass er auch mal ein Tor schießt“, ruft einer der Jungs und grinst.

Start mit Gegentor – und dann auch noch Ronaldo

Doch das Spiel startet nicht optimal für Deutschland, trotz starken Beginns. Erst ein Abseitstor, dann das Gegentor von Portugal. Und das auch noch von Ronaldo. Dem vielleicht schönsten Fußballer der Welt? „Nein“, sagt Sabrina Müller und rollt mit den Augen. Mit Freunden genießt sie die Stimmung von der Bierbank aus. Auch an diesem Tisch setzt alles auf einen Sieg für Deutschland. Die Hoffnung hat noch keiner im Biergarten verloren.

Und sie wird zumindest teilweise erhört, als Deutschland mit einem Eigentor des Portugiesen Rúben Dias ausgleicht: „Auch ein Eigentor!“, stellt ein Fan in Erinnerung an Hummels Eigentor im Frankreich-Spiel mit einem Schmunzeln fest.

Kurz danach heißt es: schon wieder Eigentor (zum 2:1 für Deutschland). Im Bischofsholer Biergarten fällt der Druck, der auf dem Spiel lastete, lautstark von den Schultern. Fans liegen sich in den Armen, schütteln sich gegenseitig durch.

„Portugal liegt uns!“

„Portugal liegt uns!“, freut sich Lars Theele (29) aus Köln. Er sitzt mit Kumpel Henning Isenberg am Tisch, der vor einem Jahr aus Köln nach Hannover kam. Seine „Gastro-Erfahrung“ hält sich coronabedingt bisher arg in Grenzen, doch begeistert sind beide vom Biergarten-Erlebnis, das sich auch ein bisschen wie der Abschied von der Corona-Einsamkeit anfühlt. „Fußball gucken im Biergarten – das wird in Köln nicht so gelebt, da gibt es eher die Kneipenkultur.“

Bei den Temperaturen gibt es für die beiden Kölner allerdings nichts Besseres. „Einfach in der Bude zu sitzen kam für uns nicht in Frage, das hatten wir lange genug.“ Alles richtig gemacht – könnte man dazu sagen, als das Spiel unter tosenden Applaus abgepfiffen wird. Der Gala-Auftritt der deutschen Elf mit einem satten 4:2-Ergebnis machte in der Live-Atmosphäre im Biergartenformat einfach doppelt Bock.

Von Simon Polreich