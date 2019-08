Hannover

Während die Dunkelheit der Nacht bereits über Hannover hereingebrochen ist, brennt in einer Lagerhalle vor den Toren der Stadt noch das Licht. Es ist 23 Uhr – Schichtbeginn für den 28-jährigen Darius Heibat. Es ist sein zweiter Arbeitstag beim Verleih-Anbieter Tier. Als Werkstudent arbeitet er eigentlich tagsüber: Datenauswertungen, Fehleranalysen sowie Reparaturen der E-Scooter gehören zu seinen Aufgaben. In dieser Nacht hilft er jedoch beim Einsammeln der Elektroroller: „Ich bin neu hier. Deswegen wollte ich den abendlichen Ablauf auf jeden Fall mal mitgemacht haben.“

Das Berliner Unternehmen Tier hat sein Angebot Ende Juli mit 250 Scootern in Hannover gestartet. Über eine App können Nutzer E-Roller leihen und damit durch einen fest definierten Bereich der Stadt fahren: täglich bis 23 Uhr – freitags und samstags bis Mitternacht. Ab dann sind alle der inzwischen 1.000 leihbaren Roller deaktiviert und bereit zur Abholung.

Die Aufgabe wird sonst ausschließlich von einem Logistik-Partner übernommen, der dafür jede Nacht 20 Mitarbeiter stellt. „Heute fahren wir aber auch mit raus“, sagt Sascha Zimmermann. Der 38-jährige ist Operations Manager bei Tier und verantwortlich für die E-Scooter-Flotte. Er selbst hat auch schon einige Nacht-Touren auf dem Buckel. Heute folgt die Nächste. Er möchte Heibat den nächtlichen Arbeitsablauf zeigen. Einsatzgebiet: Waldheim und Waldhausen.

Interne App hilft bei der Suche

Die Rollen sind dabei klar verteilt: Heibat fährt den Sprinter, Zimmermann navigiert. Dafür greift der 38-Jährige mit seinem Smartphone auf eine interne Version der Tier-App zurück. „Jeder unserer Scooter ist mit GPS ausgestattet und wird mir auf einer Karte angezeigt“, erklärt Zimmermann. Die Kartenansicht ähnelt dabei der aus der Kunden-App: Die Roller erscheinen als Punkte auf einer interaktiven Karte. Wird ein Roller ausgewählt, errechnet die App die schnellste Route vom eigenen Standort zum E-Scooter. Der Unterschied: Dem Nutzer werden ab dieser Uhrzeit keine Roller mehr in der App angezeigt.

„Die nächste rechts, dann direkt wieder rechts und dann immer geradeaus“, lotst Zimmermann seinen jüngeren Kollegen von der Salzburger Straße in die Liebrechtstraße. Irgendwo im Bereich der Bahn-Brücke soll ein Roller stehen. Heibat drosselt das Tempo. Beide halten links und rechts auf den Bürgersteigen Ausschau. Fehlanzeige. „Die Tiere können sich gut tarnen“, scherzt Heibat. In der App wird der E-Scooter im Bereich einer privaten Einfahrt angezeigt. „Na, da scheint sich eher wieder jemand einen für den nächsten Tag reservieren zu wollen“, kommentiert der Flotten-Beauftragte die Situation ebenfalls amüsiert.

Das hat jedoch keinen Nutzen. Denn jeder Scooter muss die Nacht im Lager gewesen sein, um für den nächsten Tag freigeschaltet zu werden. Passiert das nicht, bleibt der Scooter im inaktiven Modus und kann nicht genutzt werden – trotz versuchter Reservierung.

Um nicht weiter suchen zu müssen, gibt Zimmermann über die App den Befehl, dass sich der Roller bemerkbar machen soll. Und tatsächlich: Eine Art blechernes Hupen durchbricht für etwa zwei Sekunden die Stille der Nacht. Es kommt aus dem Bereich der Brückenunterführung. Zimmermann wiederholt den Vorgang, dann folgt die Bestätigung von Heibat: „Hier ist er.“ Doch unter der Brücke und nicht in der Einfahrt.

E-Scooter werden bereits beim Einsammeln gecheckt

Der 28-Jährige geht zum Wagen zurück und öffnet die Hintertüren. Sein zehn Jahre älterer Kollege scannt in der Zeit den QR-Codes auf dem Lenker des E-Scooters. Ein Klickgeräusch ertönt, das Licht geht an – der Roller ist aktiviert. Es folgt ein vorläufiger Zustands-Check: Dafür fährt Zimmermann den Scooter die etwa 20 Meter bis zum Sprinter. Licht, Bremsen und Gas funktionieren. Alles in Ordnung. Dann hievt er das 21 Kilo schwere Gefährt auf die Ladefläche des Sprinters, wo es vom Werkstudenten mit Spanngurten zum Transport festgemacht wird: „Dann kann es ja weitergehen“, resümiert Heibat. Es regnet inzwischen.

Zimmermann navigiert seinen jüngeren Kollegen weiter durch die Straßen. Immer wieder der gleiche Ablauf: Suchen, finden, aktivieren, Zustand checken, einladen, festzurren, weiter. Der Sprinter füllt sich. „Nur noch ein paar Scooter, dann gehts zurück ins Lager“, beschließt Zimmermann. Im Bereich der Borriesstraße wurden gleich vier Roller vor einem Haus abgestellt. Gemeinsam aktivieren Zimmermann und Heibat die Gefährte, womit sie unfreiwillig zum Highlight einer Teenager-Pyjama-Party werden: Unter begeistertem Jubel schauen plötzlich mehrere Mädchen enthusiastisch aus einem beleuchteten Fenster. „Hammer, das sehe ich jetzt das erste Mal“, ruft eine der Jugendlichen, als hätte sie die märchenhaften Heinzelmännchen entdeckt. Auch die beiden Kollegen sind von der Situation überrascht und setzen schmunzelnd ihre Arbeit fort. Jetzt geht es zurück.

Finaler Check vorm Laden

In der Lagerhalle angekommen, werden die E-Scooter einzeln ausgeladen und noch mal genauer unter die Lupe genommen. Neben dem Zustands-Check wird auch nochmal das äußere Erscheinungsbild überprüft.Ist alles in Ordnung, werden die Elektrofahrzeuge ans Stromnetz angeschlossen: Akkus laden. Wird ein Defekt festgestellt, werden die Fahrzeuge in den Werkstatt-Bereich der Halle gestellt und für die Mechaniker am nächsten Tag vorbereitet. Heute war aber alles gut: „So soll es sein, keine beschädigten oder defekten Modelle“, zeigt sich Zimmermann zufrieden.

Ab 6 Uhr wird wieder ausgeliefert

Es ist bereits mitten in der Nacht, als die letzten Kollegen des Logistik-Partners eintreffen, die E-Roller checken und an die Ladestationen anschließen. Üblicherweise beginnt der letzte Arbeitsschritt um 6 Uhr: das Aufstellen der E-Scooter. Zimmermann und Heibat ziehen den Schritt aber bereits vor – sie müssen auch am nächsten Tag arbeiten. Mit zehn vollgeladenen Elektrorollern im Gepäck fahren sie zum Aegi. Als Verkehrsknotenpunkt ein beliebter Leih-Spot. Maximal fünf Gefährte stellen sie penibel nebeneinander auf. Dabei achten sie darauf, dass auch ein zwei Meter breiter Durchgang auf dem Fußweg eingehalten wird. Ein letzter prüfender Blick: alles in Ordnung – Feierabend.

Um 8 Uhr, wenn Zimmermann und Heibat noch schlafen, wird das System wieder freigeschaltet. Hannover ist dann wieder wach und wischt sich verwundert den Schlaf aus den Augen, wenn die E-Scooter wieder in akkurat in Reih und Glied stehen. Das müssen doch wieder die Heinzelmännchen gewesen sein – Nur die Jugendlichen in Waldheim wissen nun mehr.

Von Jens Strube