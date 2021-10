E-Scooter: Städte verschärfen Gangart – Verärgerung auch in Hannover

Hannover

Mit der Einführung auf Deutschlands Straßen war auch so etwas wie ein Aufbruch verbunden. Kompakt, flexibel, buchbar per Smartphone-App und elektrisch betrieben standen die E-Scooter auch symbolisch für neue Wege hin zu einer Verkehrswende, die das Land klimafreundlicher machen soll. In Hannover tauchten die Roller erstmals im Sommer 2019 auf. Doch mittlerweile wachsen die Zweifel, ob diese tatsächlich einen sinnvollen Beitrag zu einer saubereren Zukunft der Mobilität leisten können. „Die aktuelle Situation ist nicht zufriedenstellend“, sagt Stadtsprecherin Michaela Steigerwald.

Ein Problem ist, dass die E-Scooter oft so abgestellt werden, dass sie ausgerechnet für die ein Hindernis darstellen, deren CO2-Bilanz besonders günstig ausfällt: Radfahrer und Fußgänger. Laut Stadt gibt es aktuell auch keine gesicherten Erkenntnisse darüber, dass die Nutzung der E-Roller dazu führt, dass weniger Auto gefahren wird. „Die Einschätzung in den kommunalen Netzwerken ist, dass die Verleihangebote im Bereich E-Scooter im Wesentlichen Wege im Freizeitbereich abdecken und eher in Konkurrenz zum zu Fuß gehen und Radfahren, zum Teil auch dem ÖPNV, stehen“, berichtet Sprecherin Steigerwald.

So gehen Städte gegen die E-Scooter vor

In Hannover machte zunächst das Unternehmen Tier den Anfang. Es folgten die Anbieter Lime, Bird und zuletzt Bolt. Die estnische Firma ging im Juli mit einem Kampfpreis von einem Cent pro Minute an den Start. Lime bietet mittlerweile auch E-Bikes in Hannover an.

Einige Kommunen gehen mittlerweile schärfer gegen die Verleiher der elektrischen Roller vor. Die Stadt Köln hat die Verleiher jüngst in Verhandlungen dazu gedrängt, die Zahl der E-Scooter um gut ein Drittel zu reduzieren. Am Wochenende ist das studentisch geprägte Ausgehviertel rund um den Zülpicher Platz zur Parkverbotszone für die Fahrzeuge geworden. Diese Bereiche sollen noch ausgeweitet, ein Nachtfahrverbot erlassen werden. Berlin will mit einem neuen Paragrafen im Straßengesetz die E-Roller zur „erlaubnispflichtigen straßenrechtlichen Sondernutzung“ erklären. Bremen ist diesen Weg bereits gegangen. Leipzig erlaubt den Verleih nur an festen Stationen.

Stadt Hannover sieht zu wenig Handhabe – und will abwarten

Die Stadt Hannover hat bereits beim Auftauchen der ersten Anbieter Verbotszonen festgelegt, wo die Fahrzeuge nicht abgestellt werden dürfen, etwa in Grünanlagen und Parks, in Fußgängerzonen, an Veranstaltungsorten sowie auf Friedhöfen. Weitere Schritte sind erst einmal nicht geplant. Denn die Verwaltung hält den aktuellen Rechtsrahmen für „nicht angemessen, um als Kommune handlungsfähig zu sein und steuernd auf die Angebote einzuwirken“, so Sprecherin Steigerwald. Sehr genau beobachte man jedoch die Aktivitäten anderer Kommunen sowie die Rechtsprechung dazu. Ziel sei, „die starke Beanspruchung zu reduzieren und zugleich die Charakteristik der Freefloating-Angebote zu erhalten“.

Doch die E-Scooter stehen nicht nur oft im Weg. Es kommt auch regelmäßig zu Unfällen damit – und es werden mehr. Laut Polizei wurden 2020 bis Ende August 57 Unfälle mit den Fahrzeugen aufgenommen. 2021 liege deren Zahl im selben Zeitraum bereits im „höheren zweistelligen Bereich“. Ursachen für die Unfälle seien oft das Fahren auf Gehwegen, die Nutzung von Radwegen entgegen der erlaubten Fahrtrichtung und das Fahren unter Alkoholeinfluss. Ein weiteres Problem sei, dass die E-Scooter oft von zwei Personen gleichzeitig benutzt würden. Erlaubt ist jedoch nur eine.

Anbieter versuchen störendes Parken in den Griff zu bekommen

Angesichts der zunehmenden Unzufriedenheit in vielen Kommunen wächst offenbar auch bei den Verleihern der Roller die Erkenntnis, dass sie Probleme wie das störende Abstellen mitten auf Rad- und Fußwegen in den Griff bekommen müssen, wenn sie ihr Geschäftsmodell nicht in Gefahr bringen wollen. Der mit 3000 E-Scootern wohl größte Anbieter in Hannover ist das Unternehmen Tier. Sprecher Florian Anders betont, dass bei der Registrierung in der Tier-App mithilfe leicht verständlicher Erklärbilder auf die wichtigsten Benutzungs- und Verhaltensregeln hingewiesen werde. Diese würden auch beim Beenden einer Ausleihe wiederholt.

Zudem arbeite man „unter Hochdruck an verschiedenen technischen Lösung, um beispielsweise das korrekte Abstellverhalten in Echtzeit zu prüfen“. Unter anderem wolle man ein Kamera-System einführen, mit dem sich das Abstellen der E-Scooter auf 20 Zentimeter oder sogar noch genauer kontrollieren lasse. Das solle „das unverantwortliche Parken von E-Scootern massiv reduzieren“, kündigt Anders an. Allerdings lasse sich „noch nicht genau sagen“, ab wann diese Technologie zum Einsatz kommen könne.

Tier setzt sich selbst für Regulierung ein

Tier setzt sich sogar selbst für eine Regulierung der E-Scooter-Flotten ein, und zwar durch Ausschreibungsverfahren. „Genau wie London oder Paris sollten auch deutsche Städte die Freiheit haben, über die Anzahl der Anbieter und vor allem deren Qualität zu entscheiden“, sagt Sprecher Anders. Dabei berücksichtigt werden könnten zum Beispiel Konzepte zur Integration in den Nahverkehr und eine Versorgung der Außenbezirke mit den Scootern. Eine Sondernutzung oder strengere Auflagen würden hingegen „die Lage nicht verbessern und die Probleme nicht lösen“, glaubt man bei Tier.

Konkurrent Lime will keine Angaben zur Größe seiner Flotte in Hannover machen. Laut Sprecher Bodo von Braunmühl zeigen Daten des Unternehmens, „dass die Beschwerden über nicht ordnungsgemäß geparkte Fahrzeuge insgesamt deutlich abnehmen“. Auch bei Lime werden die Nutzer mit dem Ende einer Fahrt an das ordnungsgemäße Parken erinnert. Per App werden sie auch aufgefordert, ein Foto vom abgestellten Roller zu machen. Zudem laufe in einigen Städten ein Pilotversuch, bei dem die Nutzer eine Gutschrift für die nächste Fahrt bekommen, wenn sie den E-Scooter in ausgewiesenen Parkflächen abgestellt haben.

Autoparkplätze für E-Scooter nutzen?

Sowohl Tier als auch Lime fordern jedoch, dass die Infrastruktur für die umweltfreundlichen Verkehrsmittel ausgebaut werden müsse. Nur so könnten „Konflikte mit anderen Verkehrsteilnehmenden minimiert werden“, sagt Tier-Sprecher Anders. Dafür müssten „auch PKW-Stellflächen in Parkplätze für Mikromobilität umgewandelt werden“

Anders als viele Kommunen sind die E-Scooter-Anbieter jedoch davon überzeugt, dass ihre Fahrzeuge sehr wohl einen Beitrag zur Verkehrswende leisten. Eine Auswertung der Daten habe gezeigt, dass „jede fünfte Fahrt mit einem Tier-Scooter eine Autofahrt ersetzt“, sagt Anders und verweist auf eine Studie der Unternehmensberatung Nunatak. Aus dieser geht hervor, dass 21 Prozent der Nutzer von E-Scootern damit Autofahrten ersetzen. Lime-Sprecher von Braunmühl führt eine Studie der Verkehrsexperten von Inrix an, die 25 US-Städte in den Blick nahm und dort herausfand, dass 48 Prozent aller Fahrten mit E-Scootern und E-Bikes Autofahrten ersetzten.

Von Christian Bohnenkamp