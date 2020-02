E-Scooter: Betrunkener verliert zehn Monate seinen Lappen

HANNOVER

Gastronomen sind häufig ihre besten Kunden. Nur ein Vorurteil? Für den 39-Jährigen, der am Donnerstag im Amtsgericht bestraft wurde, trifft es zu. Er war mit 1,58 Promille am 8. September 2019 auf der Celler/Ecke Hallerstraße ( Oststadt) von der Polizei auf einem E-Scooter erwischt worden.

Der Mann kam um 6.20 Uhr am Sonntagmorgen von der Arbeit – einer Disco am Raschplatz. Er gab an, während der Arbeit acht Bier und einen Jägermeister getrunken zu haben. Anscheinend fühlte er sich danach noch fit genug, um auf den E-Scooter zu steigen. Ein fataler Irrtum.

Neun Monate Führerscheinentzug

„Er wurde mit einer Geldstrafe von 1500 Euro bestraft. Ferner muss er weitere fünf Monaten auf seinen Führerschein verzichten“, teilte Gerichtssprecher Koray Freudenberg mit. Die Fahrerlaubnis war dem Mann nach der Kontrolle im September entzogen worden. Also ist der Lappen zehn Monate weg.

Doch ist ein E-Scooter wirklich mit dem Führen eines Autos vergleichbar? Das Landgericht Hannover hat gerade entschieden, dass ein E-Scooter ein Kraftfahrzeug ist; also vergleichbar mit einem Auto.

Unter Strafrichtern ist allerdings umstritten, ob ein E-Scooter nicht eher mit einem Fahrrad vergleichbar ist. „Ein betrunkener Autofahrer kann weitaus größeren Schaden anrichten, als ein betrunkener E-Scooter-Nutzer“, sagt ein Strafrichter.

