Hannover

In Hannover gibt es zurzeit vier E-Scooter-Anbieter: Fahrzeuge der Firma Lime, Tier, Bird und Bolt. Anbieterfirma Lime sieht eine mögliche Obergrenze seiner Flotte eher kritisch. Es stelle sich grundsätzlich die Frage, warum Obergrenzen nur für E-Scooter gelten sollten und nicht etwa auch für andere Verkehrsteilnehmer wie Autos. „Hier sehen wir die Gefahr, dass E-Scooter gegenüber anderen Fahrzeugklassen diskriminiert werden“, so Sprecher Bodo von Braunmuhl. Es sei unbestritten, dass Autos tausendfach mehr Platz einnehmen als E-Scooter. Zu geringe Stellflächen seien in erster Linie ein Infrastrukturproblem, das es zu beheben gelte.

„Wir begrüßen das anhaltende Engagement der Stadt für den umweltfreundlichen Verkehr und ihre Entscheidung, den Markt zu regulieren. Solange dies auf faire und transparente Weise geschieht, ohne den E-Scooter Verleih gegenüber anderen Formen des nachhaltigen Verkehrs zu benachteiligen“, sagt Amy Grimshaw, die Sprecherin von Bird. „Wir freuen uns, die Stadt bei diesem Prozess zu unterstützen“.

„Dichtes Netz an Parkplätzen an jeder Straßenecke“

Denn: Unter bestimmten Umständen könne eine Obergrenze ein möglicher Weg zur Regulierung der gemeinsam genutzten Mikromobilität sein. „Sie muss jedoch so umgesetzt werden, dass sie die Verfügbarkeit und Zugänglichkeit von Dienstleistungen nicht einschränkt, sondern eine bessere Verteilung der Fahrzeuge in der Stadt fördert“, sagt die Sprecherin weiter. Zum freien Parken der E-Scooter äußert Bird: „Unsere Erfahrung in über 350 Städten weltweit hat uns gezeigt, dass das das unseren Nutzern allgemein die größte Flexibilität bietet.“ Sollte die Stadt Parkzonen einführen, sollte dies über ein dichtes Netz von Parkplätzen in der ganzen Stadt erfolgen, so Grimshaw. „Idealerweise an jeder Straßenecke.“

David Gölnitz von der Agentur faktor3, die die Kommunikation von Anbieter Bolt übernommen hat, sagt, in manchen Fällen könne eine Flottenobergrenze ein geeignetes Mittel sein, um sicherzustellen, dass nicht zu viele Fahrzeuge in der Stadt ausgebracht werden. „Gleichzeitig muss eine solche Obergrenze gleichmäßig über alle Anbieter hinweg verteilt sein.“ Zum Vorwurf des wilden Parkens sagt das Unternehmen, dass viel zu viel städtische Fläche in Deutschland noch für private Autos reserviert sei, die bekanntermaßen 95 Prozent der Zeit ungenutzt herumstehen. „Deshalb begrüßt Bolt die Bereitstellung und Umwidmung öffentlicher Flächen für Mikromobilitätsparkplätze.“

In anderen Städten habe man bereits gute Erfahrungen mit solchen E-Scooter Parkplätzen gemacht, die in der Bolt-App extra ausgewiesen und bei Abstellung in der Zone seitens der Kunden mit Freiminuten belohnt würden. „Grundsätzlich allerdings lebt das E-Scooter Angebot von seiner Flexibilität als Verkehrsmittel, welches als letzte Meile und von Tür zu Tür genutzt werden kann.“

Parkflächen gibt es bereits in Leipzig und Hamburg-Altona

Eine strickte Obergrenze würde die bestehenden Probleme nicht lösen, so Patrick Grundmann von Tier Mobility. „E-Scooter sind ein wichtiges Element der Verkehrswende, die auch politisch gewollt ist.“ Bessere Integration und Ausbau der Infrastruktur statt Regulierung der Fahrzeuge sollte das Thema sein. „Nur mit einer ausreichenden Zahl von Abstellflächen E-Scooter, Fahrräder und Lastenräder sowie gut ausgebauten Radwegen können Konflikte mit anderen Verkehrsteilnehmern vermieden werden“, so der Sprecher weiter.

Aufgrund der Erfahrungen in anderen deutschen und europäischen Städten wisse man, dass feste Abstellflächen in Kombination mit dem Free-Floating-Prinzip die optimale Lösung sind: „Zum einen verbessert sich die Abstellsituation im öffentlichen Raum durch die festen Parkflächen, zum anderen sind Nutzer dank dem Free-Floating-Prinzip aber weiterhin flexibel mobil, was eine wichtige Rolle spielt, um andere Mobilitätslösungen wie den Nahverkehr in der ersten und letzten Meile zu ergänzen.“ Solche Parkzonen gebe es bereits in einigen europäischen Städten, wie etwa Paris, London oder Bratislava, sagt Grundmann. „Auch in deutschen Städten wie Leipzig, der Düsseldorfer Innenstadt oder Hamburg-Altona, die flächendeckend Stellflächen für E-Scooter eingerichtet haben, gibt es solche Parkzonen.“ Die Miete der E-Scooter ließe sich dann nur innerhalb dieser Bereiche beenden.

Von Andreas Voigt