E-Scooter Anbieter Tier übernimmt Nextbike – was heißt das für Hannover?

Hannover

Die wohl größten Anbieter von E-Scootern und Leihrädern in Hannover machen künftig gemeinsame Sache. Das Berliner Unternehmen Tier hat sich zu 100 Prozent die Anteile an der Leipziger Firma Nextbike gesichert, die ihre Fahrräder in Hannover seit Juli als „Sprintrad“ anbietet, eine Kooperation mit dem Großraumverkehr Hannover (GVH).

Tier hat nach eigenen Angaben rund 3000 E-Scooter in der Stadt im Einsatz. Nextbike bietet dort 1000 Leihräder an. Eine weitere Expansion nach dem Zusammenschluss der beiden Firmen ist geplant. Diese kündigten in einer Mitteilung am Montag an, dass die Fusion für die Kunden „perspektivisch eine Menge Vorteile“ bringen soll. Für sie soll es „leichter werden, für jede Strecke das passende Fortbewegungsmittel zu wählen und somit auf das eigene Auto zu verzichten“.

Tier und Nextbike wollen „Mobilität zum Guten wenden“

Tier-Chef und Mitgründer Lawrence Leuschner sieht für die beiden Unternehmen „eine gemeinsame und unaufhaltsame Mission: Wir möchten die Mobilität zum Guten verändern und dabei der sicherste, fairste und nachhaltigste Mobilitätsanbieter sein“. Gemeinsame Werte seien „Nachhaltigkeit und Respekt gegenüber Städten und den Menschen, die in ihnen leben“.

Das würde wohl nicht jeder so unterschreiben. Denn vor allem über die E-Scooter gibt es immer wieder Beschwerden. Wegen unzähliger wild abgestellter Fahrzeuge gehen einige Kommunen bereits härter gegen die Verleiher vor. In Hannover beklagte zuletzt der Blindenverband, dass rücksichtslos auf Gehwegen abgestellte E-Scooter die Fortbewegung von Blinden und Sehbehinderten massiv erschwert hätten. Allerdings arbeitet Tier bereits an technischen Lösungen, die das Falschparken der E-Scooter deutlich reduzieren sollen. Außerdem fordert das Unternehmen, dass Autoparkplätze in Parkzonen für die E-Scooter umgewandelt werden.

Nextbike ist in Hannover bereits seit 2009 am Markt, seit 1. Juli 2021 als „Sprintrad“. Der GVH hat mit dem Unternehmen vereinbart, dass GVH-Abokunden die Leihräder pro Tag 30 Minuten kostenlos nutzen dürfen. Ein Angebot, das auch Studierende der Universität mit ihrem Semesterticket in Anspruch nehmen können.

Durch Fusion 250.000 Fahrzeuge in über 400 Städten

Gut möglich, dass durch den Zusammenschluss von Tier und Nextbike auch die Verknüpfung der Mobilitätsangebote in Hannover mit Bus und Bahn erweitert wird. Laut Tier-Sprecher Florian Anders sind allerdings „in naher Zukunft keine Änderungen an der Produktpalette oder dem Angebot geplant“. Die Zusammenarbeit soll in den kommenden Monaten durch ein Integrationsteam vorbereitet werden. Bis dahin würden beide Firmen „wie gewohnt weiterarbeiten“, so Anders.

Laut dem Sprecher entsteht durch den Kauf von Nextbike Europas „größter und vielfältigster Mikromobilitäts-Anbieter mit mehr als 250.000 Fahrzeugen in über 400 Städten“. Neben Rollern und Fahrrädern haben die beiden Firmen in anderen Städten mittlerweile auch E-Mofas und Lastenräder im Angebot. Möglich wurde der Kauf von Nextbike für Tier auch deshalb, weil das Unternehmen kürzlich 200 Millionen US-Dollar frisches Geld bei verschiedenen Investoren eingesammelt hat, um seine Expansion voranzutreiben. Zum für die Nextbike-Anteile gezahlten Kaufpreis machte Tier keine Angaben.

Von Christian Bohnenkamp