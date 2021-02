Plug-in-Hybride kosten als Neuwagen meist mehr als Elektroautos, konstatiert der Energieversorger Vattenfall: Für einen VW E-Golf etwa seien rund 32.000 Euro fällig, für einen Passat GTE DSG dagegen etwa 45.000 Euro. Grund sei: Hybrid-Fahrzeuge seien üblicherweise in Deutschland größere Kombis und SUV.

Für Plug-In-Hybride, die als privat genutzte Dienstwagen unterwegs sind, fällt in Deutschland zudem seit 2019 nur noch die Hälfte an Steuern an. Und für Elektrofahrzeuge, die bis Ende 2020 erstmals zugelassen worden sind, fällt zehn Jahre lang keine Kfz-Steuer an. Was die Fahrzeuge im Betrieb kosten, hat der Autoklub ADAC errechnet.