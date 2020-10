Hannover

Sichere E-Mail, verschlüsselt von Anfang bis Ende, einfach und im Grunde kostenlos: Das bietet Tutanota aus Hannover seit gut sechs Jahren. Privatleute, Journalisten, Anwälte, Informanten über Missstände sind ein Teil der Nutzer, die Wert auf Datensicherheit und Privatsphäre legen. In letzter Zeit sieht sich das kleine Unternehmen allerdings vermehr Angriffen auf seine Funktionsfähigkeit ausgesetzt.

Nicht jedem gefällt, wenn die elektronische Post nicht mitgelesen werden kann – nicht nur totalitäre Staaten, auch Geheimdienste demokratischer Länder, Staatsanwälte und Polizeibehörden etwa hätten gerne Zugang zu per Internet verschickten Nachrichten. Es habe immer mal wieder „sporadisch“ Angriffe gegeben, sagt Mitgründer Matthias Pfau. Doch was er in den letzten Wochen erlebt habe, sei „definitiv ein anderes Niveau“.

Angriffsziel

Seit Mitte August sei Tutanota mehrfach von so genannten DDoS-Angriffen betroffen gewesen (Distributed Denial of Service, vereinfacht gesagt: Inszenierte massenhafte Anfragen an Computer, die Tutanota für seine Funktionsfähigkeit braucht, um die zu überlasten). Manche haben abgewehrt oder gemildert werden können, doch es habe auch einen Tag gegeben, an dem die Nutzer stundenlang die Dienste aus Hannover nicht nutzen konnten. Es sei „ein direkter Angriff auf unsere Freiheit und unser Recht auf Privatsphäre“ gewesen. Wer dahinter steckt, wisse er nicht: „Die Ermittlungen der Behörden laufen noch.“

Fakt allerdings sei: „Gezielt blockiert wird Tutanota derzeit in Russland. Dies ist eine absichtliche Blockade, um russische Bürger darin zu hindern, verschlüsselte Kommunikation zu nutzen“, erklärt Pfau.

Ziel: Quantensicher

Eine andere Bedrohung tut sich quasi am Horizont auf: Bislang ist es zu aufwendig und daher faktisch nicht machbar, gut verschlüsselte Daten zu knacken, ohne Schlüssel zu entschlüsseln, lesbar zu machen. Künftige Computer könnten da womöglich ein leichtes Spiel haben: Quantencomputer. Das heißt: In einigen, vielleicht auch zehn bis 15 Jahren könnten heute abgefangene verschlüsselte E-Mails einfach wieder von Dritten lesbar gemacht werden, schätzt Sascha Fahl, Professor am Forschungsinstitut L3S der Leibniz-Universität. Daher arbeitet Tutanota mit der Uni an einer Methode, E-Mail „Quantencomputer-resistente Kryptographie nutzbar für jeden in einer frei verfügbaren E-Mail-Anwendung“ zu machen.

Das Projekt wird mit EU-Geld in Höhe von „mehr als 530.000 Euro“ für zweieinviertel Jahre gefördert. Bislang gebe es da noch keine Möglichkeiten, dies in eine E-Mail-Anwendung einzubauen, erklärt Pfau. „Wir wollen beweisen, dass die gefundene quantensichere Verschlüsselung auch praxistauglich ist“, auch die gewünschte Leistung bringt „und für die Massen möglich ist“ – und vor allem auch auf Mobilgeräten einsetzbar. Deshalb werde das in Tutanota eingebaut. Soweit man wisse, „arbeitet sonst kein E-Mail-Anbieter daran. Tutanota ist Technologieführer bei nutzerfreundlicher E-Mail-Verschlüsselung“, erklärt Pfau und ist sicher: „Mit der Einführung quantensicherer Verschlüsselung sichern wir uns diesen Titel auch für die nächsten Jahre.“

Tutanota kommt aus dem Lateinischen (tuta bedeutet sicher, nota Brief), hat laut seinem Mitgründer weltweit „mehrere Millionen angemeldete Nutzer“, von denen sehr viele das Angebot, sicher kommunizieren zu können, auch tatsächlich nutzten. Das System läuft auf eigenen Servern, die „in Hochsicherheitsrechenzentren in Deutschland“ stehen. Dort „werden alle Nutzerdaten und E-Mails verschlüsselt und gespeichert und dreifach repliziert, um Datenverluste zu verhindern.“ Nutzbar ist es auf allen gängigen Betriebssystemen, als App oder im Browser, es kann auch unverschlüsselt gesendet werden – und für nicht-Tutanota-Nutzer zur Entschlüsselung ein Passwort vergeben werden, dass dem Empfänger (möglichst auf anderem Weg) mitgeteilt wird.

Tutanota gehört der Tutao GmbH – eine Ausgründung der Leibniz-Uni. Offenbar erfolgreich: „Wir haben kürzlich vier neue Mitarbeiter eingestellt und planen unser Entwicklerteam weiter zu vergrößern“, sagt der Gründer Seit bald einem Jahr habe man größere Büroräume bezogen, 13 Mitarbeiter seien es aktuell.

Von Ralph Hübner