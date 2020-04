Garbsen

Schwerer Unfall in Garbsen: Ein E-Bike-Fahrer ist beim Überqueren einer Bedarfsampel am späten Donnerstagnachmittag von einem Ford Fiesta erfasst worden. Der Mann erlitt bei dem Zusammenstoß an der Burgstraße lebensgefährliche Verletzungen.

Augenzeugen berichteten, dass der Fahrradfahrer bei grünem Licht über die Ampel gefahren sei. Einige vermuteten zudem, der Autofahrer sei von der tiefstehenden Sonne geblendet gewesen.

Anzeige

Weitere NP+ Artikel

Von Fabian Mast